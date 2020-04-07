Абхазия полностью закроет границу с Россией

Сухум, 7 апреля. Государственная граница Абхазии и России по реке Псоу 8 апреля будет закрыта для всех категорий граждан. Соответствующее распоряжение подписал и. о. президента республики Валерий Бганба.

«Ограничить с 00.00 по московскому времени 8 апреля 2020 года по 20 апреля 2020 года въезд в Республику Абхазия всех категорий граждан», — говорится в тексте документа.

Распоряжение не распространяется на работников дипломатических учреждений иностранных государств, аккредитованных в Абхазии, военнослужащих пограничного управления ФСБ России в республике, объединенной российской военной базы, а также водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки.

Власти Абхазии 28 марта ввели в стране чрезвычайное положение. Пока в республике не выявили ни одного случая заражения коронавирусом нового типа.

Согласно последним данным, в России зафиксировано более семи тысяч случаев заражения коронавирусом, 494 человека выздоровели, 58 скончались. Власти утвердили комплекс мер, направленных на недопущение распространения вируса. В частности, было приостановлено пассажирское сообщение с другими государствами, регионы перешли на режим самоизоляции. До конца апреля продлен режим нерабочих дней.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии, поскольку коронавирус распространился из Китая уже по более чем 170 странам. Его жертвами стали свыше 76 тысяч человек, в целом заболели более миллиона. Больше всего пострадали от инфекции Италия, США и Испания. Многие государства вынуждены были закрыть границы и ввести на своей территории строгие карантинные меры, передает «ФедералПресс».

Как отмечает «Ридус», пандемия негативно сказалась в том числе на индустрии туризма.