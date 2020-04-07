Болезнь Джонсона поставила под сомнение эффективность мер Британии в борьбе с коронавирусом

Лондон, 7 апреля. Госпитализация британского премьер-министра Бориса Джонсона является большим ударом для Соединенного Королевства, считает глава компании Europe Insight Андрей Куликов.

Информация о том, что Джонсон заразился коронавирусом, появилась 27 марта. Накануне его состояние ухудшилось, политика увезли в больницу. Об улучшении состояния премьера пока говорить рано.

Британские СМИ писали, что Джонсона подключили к аппарату ИВЛ, но официальный Лондон это опроверг. По мнению главы МВД Великобритании Доминика Рааба, ситуация «выходит за рамки», если учесть, что Джонсон удаленно пытается руководить страной.

Болезнь Джонсона поставила под сомнение британскую систему здравоохранения и эффективность методов правительства. Европейские коллеги Джонсона раскритиковали его подходы.

Лондон отправил на карантин только пожилых людей, а остальным разрешил жить обычной жизнью. Британские власти уверены, что граждане переболеют и выработают иммунитет. Что позволит снизить нагрузку на систему здравоохранения.

«Смысл системы здравоохранения состоит в том, чтобы заботиться о здоровье граждан. Но когда происходит такой кризис, эта система не становится опорой», — добавляет Куликов, его слова приводит издание «Экономика сегодня».

При этом королева Елизавета II серьезно отнеслась к пандемии коронавируса, объявленной ВОЗ. Она сравнила ее со Второй мировой войной.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о медицинской помощи для Бориса Джонсона. Он заявил, что британская сторона не обращалась к России.

На сайте Кремля 7 апреля появилась телеграмма Владимира Путина, в которой глава государства пожелал Джонсону скорейшего выздоровления. Он отметил, что энергия и юмор британского премьера помогут ему победить вирус.