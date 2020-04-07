Главные новости 7 апреля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 7 апреля.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава объяснила рост числа молодых пациентов с COVID-19. В Минздраве назвали причину роста числа молодых пациентов с коронавирусом.

Ранее Путин заявил, что Россия гипотетически сможет сократить добычу нефти на 10 миллионов баррелей в сутки или чуть больше. Россия озвучила условие, при котором согласится на сокращение добычи нефти.

Пандемия коронавируса наложила серьезный отпечаток на празднование Благовещения в 2020 году. Благовещение 2020 в России: история и традиции, что можно есть, что нельзя делать 7 апреля.

В странах, где происходит вакцинация от туберкулеза, количество зараженных коронавирусом в десятки раз меньше, заявили ученые. Ученые из США выявили влияние вакцины от туберкулеза на развитие коронавируса.

Министерство просвещения в ближайшее время планирует дать старт обучающему телеканалу по всей России Министерство просвещения запускает обучающий телеканал по всей России.

В МЧС объяснили, как уберечь себя после выхода на улицу во время пандемии коронавируса нового типа. МЧС объяснило, что делать с одеждой после прогулок во время пандемии.

Чемпионка России по плаванию Ксения Верещагина скончалась на 33-м году жизни после тяжелой болезни, сообщил источник ФАН. Чемпионка России по плаванию умерла в 32 года.

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает об истории создания группировки «Хурас ад-Дин», ее сложных взаимоотношениях с «Хайят Тахрир аш-Шам», а также «афганском наследии» «Аль-Каиды»1, которое дало свои плоды в Сирии. «Хурас ад-Дин»: Сирийская «Аль-Каида»* против бывшей «Джебхат ан-Нусры»1*.

Участница программы «Голос. Дети» обвинила Гагарину в несправедливости, когда та выбрала другую девочку. Полина Гагарина довела до слез маленькую участницу шоу «Голос. Дети».

Все россияне, работающие с 4 по 30 апреля, получат обычную, а не повышенную зарплату. Роструд рассказал, как будет начисляться зарплата для работающих в апреле россиян.

1 Организация запрещена на территории РФ.