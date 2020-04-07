Призвавшая закрыть Москву Васильева вновь нарушила режим самоизоляции поездкой в Реутов

Лидер профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева в очередной раз нарушила объявленный властями режим самоизоляции для создания шумихи и повышения своей популярности, прикрываясь помощью медикам.

Васильева в рамках созданного ею проекта помощи медикам осуществила выезд в подмосковный город Реутов, в Центральную городскую клиническую больницу (ЦГКБ). Помимо лидера профсоюза, на акцию, которая не была согласована с руководством больницы, приехали несколько помощников и съемочная группа. После критики в свой адрес от подписчиков о несоблюдении мер безопасности при посещении новгородских больниц в условиях развития коронавируса Васильева предусмотрительно оделась в защитный костюм, как и ее помощники.

Рейд «Альянса врачей» в новгородские больницы

Целью своего проекта глава «Альянса врачей» называет снабжение медиков средствами индивидуальной защиты (СИЗ). Но мотивация Васильевой может состоять в достижении личных целей, для этого она использует благодатную для своего профсоюза тему распространения инфекции. Уверяя население в незащищенности медиков, Васильева устроила сбор средств и всего за несколько дней получила в наличие около 4 млн рублей.

Прикрываясь полезной для медицинской сферы деятельностью, Васильева лишь занимается самопиаром, что наиболее ярко проявилось во время ее первого «рейда» в Новгородскую область. Снарядив личный автомобиль коробками, в которых, по словам Васильевой, были средства индивидуальной защиты, она отправилась на встречу с врачами, прихватив с собой двух зарубежных журналистов, чтобы событие попало в иностранные СМИ. Учитывая введенный в России режим самоизоляции, направленный на борьбу с коронавирусной инфекцией, ее автомобиль был остановлен сотрудниками полиции.

Оказалось, что у Васильевой при себе не было документов, что привело к эвакуации автомобиля. Данное событие глава «Альянса врачей» выставила в качестве препятствования передаче СИЗ медикам. Ради создания шумихи Васильева устроила скандал, который завершился ее задержанием. Нарушение режима самоизоляции, угрожающее здоровью россиян в условиях развития инфекции, лидер профсоюза предпочитает не признавать. Но призывы к наказанию Васильевой уже звучали неоднократно.

«Краснокрестовый поход» Васильевой в Реутов

Получив необходимую для себя шумиху, Васильева решила продолжить «краснокрестовый поход» с нарушением режима самоизоляции в город Реутов. Не сообщив руководству ЦГКБ о своем визите, глава «Альянса врачей» стремилась в очередной раз устроить скандал, но безрезультатно. Сотрудники полиции проверили документы у активистов профсоюза, напомнив им о принимаемых властями Подмосковья мерах в борьбе с коронавирусом.

Охранники больницы, не получавшие уведомлений об акции «Альянса врачей», отказались пропускать активистов на территорию, а также принимать коробки с неизвестным содержимым. Васильева традиционно выставила сознательных работников охраны и полиции людьми, которые намеренно учиняют препятствия для доставки помощи медикам. В итоге привезенные «Альянсом врачей» товары все же были переданы якобы работнику больницы, приехавшему за ними на личном автомобиле. За нарушение режима самоизоляции Васильева ответственности не понесла.

Популизм Васильевой на теме закрытия границ Москвы

Прикрываясь стремлением оказать помощь медикам, Васильева сознательно идет на нарушение закона о самоизоляции, чтобы повысить свою популярность в обществе. Москва и Московская область находятся на лидирующих позициях в России как по числу инфицированных, так и по статистике смертности от коронавируса. Власти борются с распространением инфекции, а Васильева вместо соблюдения режима и реальной помощи медикам работает лишь на свой общественно-политический образ.

Передачу средств индивидуальной защиты медикам можно осуществить через специализированные службы, которые доставят товар по назначению и представят отчет, не нарушая законодательство в условиях режима самоизоляции. Но такой вариант Васильева не рассматривает, поскольку пытается получить медийную известность, паразитируя на волнующей население ситуации. Поэтому в ее «рейдах» по региональным больницам всегда присутствует съемочная группа, фиксирующая любой шаг лидера «Альянса врачей».

В рамках достижения своей цели в виде создания шумихи и повышения популярности Васильева готова не только нарушать закон, подвергая опасности россиян, но и заниматься информационным популизмом. В интервью «Эху Москвы» руководитель «Альянса врачей» настояла на том, что Москву в условиях пандемии коронавируса необходимо закрыть.

«Москва — это тот же Ухань, там бушует инфекция. В Москве огромное количество людей, приезжих из разных регионов страны, и во время каникул они, естественно, поехали домой. Благодаря каникулам московский очаг инфекции будет распространяться на всю страну. Естественно, я считаю, что город надо закрыть», — сообщила Васильева.

Призыв Васильевой закрыть столицу на карантин при неоднократном нарушении уже существующего режима самоизоляции звучит лицемерно. Действия руководителя «Альянса врачей» при возможности осуществления поддержки медиков иными способами с привлечением специализированных служб и сервисов говорят о стремлении добиться реализации корыстных целей на волнующей население тематике.