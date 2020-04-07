Доктор Мясников рассказал о природе коронавируса

Москва, 7 апреля. Новый тип коронавируса, вспышка которого была зарегистрирована в Китае, не был создан в лаборатории, считает популярный врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «Соловьев LIVE».

Телеведущий Владимир Соловьев отметил, что наше представление о вирусах развивается в последние десять лет. Более того, знания о вирусах, по мнению журналиста, «очень-очень неглубокие».

Мясников в свою очередь заявил, что у специалистов, которые занимаются изучением вирусов, знания глубокие, а у врачей и обычных людей — примитивные. Он назвал главное преимущество вирусов. По его словам, вирусы являются «лекарством будущего», поскольку ученые умеют создавать вирусы, способные, например, атаковать раковые клетки.

Соловьев переспросил у врача, действительно ли вирусы «лекарство будущего», и напомнил, что, считается, что в малой дозе — лекарство, в большой — яд. Он, обращаясь к гостю, отметил, что тот де-факто признает существование биологического оружия.

«В теории заговора считают, что [коронавирус] рукотворный вирус, который вырвался случайно из лаборатории. Я думаю, что это все-таки не так, поскольку можно проследить маму, папу, бабушку, дедушку в животном мире, — указал врач. — Другой вопрос, что эта ситуация сегодняшняя рукотворная, и поскольку эта эпидемия была предсказана, это было понятно, об этом писали вирусологи. Мы ждали эпидемию из Китая не эту, так другую. Я думаю, что какие-то умные люди приготовили план действий, чтобы сработало».

Мясников также назвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) бессмысленной, поскольку она пропустила ряд инфекций, в том числе вирус Зика и Эболу.