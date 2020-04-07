Экс-солиста группы «На-на» сильно избили в собственной квартире

Москва, 7 апреля. Неизвестные избили первого солиста популярной в 90-х поп-группы «На-На» Валерия Юрина.

Согласно предварительным данным, 53-летнего певца избили в его собственной квартире. Врачи диагностировали ушибы головы и сотрясение мозга. Музыканту предложили лечь в больницу, однако он отказался, сообщает «Вечерняя Москва».

Известно, что нападению на Юрина предшествовала словесная перепалка, однако с кем поругался певец и при каких обстоятельствах — не уточняется. Данный инцидент расследуют сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, что группа «На-На» была основана в 1989 году композитором и продюсером Бари Алибасовым. В первый состав коллектива входили Владимир Левкин и Валерий Юрин, позже группа пополнилась за счет Владимира Политова, Вячеслава Жеребкина, Леонида Семидьянова и других музыкантов. На сегодняшний день в группе выступает Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин, Леонид Семидьянов и Михаил Игонин.

Ранее Бари Алибасов рассказал о причине ухода из группы Владимира Левкина и Павла Соколова. По его словам, карьеру Левкина в бойз-бэнде погубили личные отношения — роман с девушкой из популярной в те годы группой Hi-Fi, поскольку артистам запрещалось предавать огласке подобные связи. По аналогичной причине «На-На» покинул экс-солист Павел Соколов. По словам Алибасова, у певца завязался роман с кассиршей, которая соврала, что владеет банком.

