Путин 8 апреля проверит, как губернаторы борются с коронавирусом

Москва, 7 апреля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что планирует обсудить с губернаторами регионов предпринимаемыми ими меры по борьбе с коронавирусом. Об этом глава государства сообщил в ходе видеосовещания, посвященного обстановке с COVID-19 в России.

Ранее президент указывал, что РФ — очень большая страна, с разной плотностью населения, и это, безусловно, влияет на скорость распространения новой коронавирусной инфекции. 2 апреля в своем обращении к нации он заявил, что наделит регионы дополнительными полномочиями, предоставив им самостоятельно определять комплекс необходимых действий в этом направлении.

«Регионы сами будут решать, какой режим вводится, какие организации приостановят деятельность, а кто будет работать», — подчеркнул он.

Накануне действия глав некоторых регионов раскритиковал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В частности, он счел избыточным закрытие границ между субъектами России. Премьер потребовал не путать региональные полномочия с федеральными, а также призвал принимать меры, адекватные ситуации.

В настоящее время в Москве зафиксировано самое большое количество случаев заражения коронавирусом (5181). 31 человек скончался. Выздоровели 222 пациента

Всего в России зарегистрировано 7 497 случаев заражения COVID-19. Общее число смертей от коронавирусной инфекции составляет 58 человек, полностью выздоровели 494 пациента.