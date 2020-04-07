Эксперт объяснил, как «драконовская» блокада Китая помогла миру в борьбе с COVID-19

Москва, 7 апреля. Китай благодаря быстрым и жестким мерам смог взять под контроль ситуацию с коронавирусом в городе Ухань, дав остальным странам время на подготовку. Такое мнение во вторник высказал востоковед Юрий Тавровский.

Он отметил, что действия КНР в сложившейся ситуации были не просто правильными, а единственно возможными.

«Тот факт, что у нас по сравнению с другими странами меньше «гробов» — это не только наша заслуга, но и заслуга китайцев. Именно они продемонстрировали, что драконовская «блокада», карантин — самая эффективная мера по борьбе с вирусом», — пояснил эксперт «Московскому комсомольцу».

В частности, Тавровский поддержал закрытие границ и активную переброску врачей в наиболее пораженные зоны. Не последнюю роль в борьбе с коронавирусом сыграла и знаменитая традиционная китайская медицина. Пациентам давали лекарства, созданные на основе трав, делали иглоукалывание и массаж.

Кроме того, востоковед напомнил, что у Китая есть большой опыт по противодействию эпидемиям. В 2002-2003 годах в стране свирепствовал вирус атипичной пневмонии. Поэтому власти, осознавая всю серьезность ситуации, действовали быстро.

Напомним, что первая вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. За несколько месяцев зараза успела распространиться по всему миру. На сегодняшний день главными очагами COVID-19 являются США, Италия, Испания, Германия и Франция. В Китае же, напротив, ситуация быстро стабилизируется.