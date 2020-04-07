Донбасс сегодня: ДНР под огнем тяжелой артиллерии, мирные жители дают отпор ВСУ

Донбасс, 7 апреля. В ДНР гремит тяжелая артиллерия киевских силовиков. В армии Украины растет количество солдат, инфицированных коронавирусом. Мирный житель не дал забрать свою машину украинским военнослужащим. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Украинские силовики в течение всех прошедших суток вели обстрелы Донецкой Народной Республики. Всего насчитано 19 нарушений режима прекращения огня. Обстреляны девять населенных пунктов, в том числе Донецк, Горловка и Еленовка.

Из-за повреждения линий электропередач на юге ДНР обесточены три села. Вооруженные силы Украины применяли тяжелую 122-мм артиллерию, минометы калибром 82 и 120 мм, гранаты и другое вооружение.

В ВСУ растет число инфицированных коронавирусом

В ДНР и ЛНР внимательно отслеживают ситуацию с распространением COVID-19 в подразделениях противника в зоне конфликта. Донецкая разведка сообщает, что среди личного состава 10-й горно-штурмовой, 54-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ распространяются слухи о том, что медицинская помощь инфицированному рядовому составу оказываться не будет. В случае выявления заболевания коронавирусом солдат будут отправлять на карантин без медикаментозной помощи.

Кроме того, те инфицированные, которые будут находиться на карантине, не получат премий и надбавок, а срок карантина не засчитают в боевой стаж. Также дончане сообщают, что в 10-й бригаде уже подтверждено 10 случаев заболевания коронавирусом. Командир Зубанич скрывает этот факт от личного состава, чтобы не допустить паники.

В Народной милиции ЛНР сообщают о том, что 40% личного состава 59-й мотопехотной бригады ВСУ помещено на карантин с подозрением на заболевание новым коронавирусом. Только за последние сутки изолировано трое солдат. В связи с резким сокращением дееспособных военнослужащих из отпусков отзывают всех, кто в них находился. Однако солдаты не спешат возвращаться в зону конфликта. Около 20 человек уже уведомили местные военкоматы о том, что у них имеются веские причины задержаться в отпуске.

Пенсионер защитил собственность от посягательств «освободителей»

В городе Попасная Луганской области местный житель пенсионного возраста ранил украинского военного из охотничьего ружья, сообщил представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий. Ввиду жестких карантинных мер, введенных в зоне силовой операции Киева в Донбассе, украинские «защитники» все чаще «кошмарят» местное население, пытаясь отобрать продукты, медикаменты и транспорт.

Группа солдат 30-й механизированной бригады попыталась отобрать грузовую машину у пенсионера. Однако тот, не желая отдавать собственный транспорт, оказал сопротивление и открыл огонь из ружья, ранив сержанта. Расследование инцидента проводит военная полиция.

В подразделениях ВСУ идет проверка зенитно-ракетного вооружения

Разведка ДНР сообщает, что в двух украинских частях, дислоцированных в зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», проводится срочная проверка состояния зенитно-ракетного вооружения. Она коснулась 57-й и 58-й мотопехотных бригад, в которых по указанию командующего ОТГ Соколова все средства противовоздушной обороны выводятся из зоны конфликта для принятия решения по поводу их дальнейшего использования.

Неожиданные действия, по всей вероятности, связаны с инцидентом на Западной Украине, где проводились учебные стрельбы из зенитно-ракетного комплекса «Оса». Во Львовской области выпущенная военными ракета залетела во двор частного сектора. Руководил стрельбами командир 53-й армейской части Титенко.