ФАС опровергла заявления о согласовании повышения цен на ряд продуктов

Москва, 7 апреля. Федеральная антимонопольная служба опровергла заявления о согласовании повышения цен на ряд продуктов, в том числе на хлеб, консервы и чай. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Ранее исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков объявил о том, что поставщики продовольственных товаров планируют повысить отпускные цены на 5-20% для торговых сетей, пишет НСН. Он утверждал, что такое повышение «прошло проверку» ФАС России.

В пресс-службе ФАС опровергли эту информацию и уточнили, что исполнительному директору выдано предостережение о недопустимости подобных публичных высказываний.

«Такие публичные заявления могут привести к повышению цен на товары и нарушению ст. 11 и 11.1 «Закона о защите конкуренции», — добавили в ФАС.

Ведомство напомнило, что в период пандемии коронавируса усилило работу по мониторингу цен на социально значимые продукты. ФАС пообещала проверить производителей и поставщиков, заявивших о согласованном повышении цен, на предмет нарушения антимонопольного законодательства.

Согласно последним данным, в России зафиксировано более семи тысяч случаев заражения коронавирусом, 494 человека выздоровели, 58 скончались. Власти утвердили комплекс мер, направленных на недопущение распространения вируса. В частности, было приостановлено пассажирское сообщение с другими государствами, регионы перешли на режим самоизоляции. До конца апреля продлен режим нерабочих дней, передает Deita.ru.

Замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов ранее заверил, что магазины в стране обеспечены продукцией, товары активно подвозят.