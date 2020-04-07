Голос «Бессмертного полка» Гаврилов рассказал о подготовке к концертам ко Дню Победы

Санкт-Петербург, 7 апреля. Голос «Бессмертного полка» и солист ансамбля «Россия» им Л. Г. Зыкиной Михаил Гаврилов рассказал, что несмотря на коронавирус, он вместе с коллективом продолжает планировать концерты в честь Дня Победы.

«Мы в проекте через реконструкцию образов выдающихся советских артистов их репертуар показываем и рассказываем историю через творческое наследие, связанное с войной и победой. Были и стихи, и песни, с которыми наши героические люди победили», — подчеркнул он, выступая в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

По словам Гаврилова, именно благодаря таким примерам творческого материала они создаем первые концерты. В реконструкциях участвуют высококлассные музыканты.

«Мы привлекаем к сотрудничеству артистов из Донецка, разных городов мира», — отметил он.

Сейчас весьма непростая ситуация для реализации творческих замыслов, продолжил Гаврилов. Однако работы с другими городами и странами помогают осознать весь масштаб шествия.