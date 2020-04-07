Эксперт рассказал, поможет ли прививка БЦЖ не заразиться коронавирусом

Москва, 7 апреля. Игорь Никулин, бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, считает, что противотуберкулезная вакцинация БЦЖ может защищать от коронавируса.

Напомним, что эту гипотезу выдвинули ученые-эпидемиологи из США.Согласно исследованиям, количество летальных исходов и случаев заражения SARS-CoV-2 напрямую зависит от вакцинации БЦЖ. Вирусологи полагают, что наибольший удар пандемия коронавируса нанесла государствам, в которых эта прививка не была популярна.

Например, специалисты отметили низкий уровень заражения SARS-CoV-2 в бывших социалистических странах, где прививки БЦЖ широко распространены по сей день.

Игорь Никулин поддерживает это заявление.

«В той же в Западной Германии случаев гораздо больше заболеваний COVID, чем в Восточной Германии. И протекают они гораздо тяжелее. Так что не исключено, что еще советская вакцина оказывает такое воздействие», — рассказал эксперт «Специальному репортажу».

По состоянию на 7 апреля, в России зарегистрировано 7497 случаев заражения коронавирусом, летальных исходов — 58.