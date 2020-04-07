Психологи МЧС рассказали, с какими проблемами звонят на горячую линию во время карантина

Москва, 7 апреля. Специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России в ситуации распространения коронавируса принимают звонки по телефону горячей линии, открытой на базе движения «Общероссийский народный фронт». Как стало известно Федеральному агентству новостей, со 2 по 6 апреля психологи провели около 500 консультаций.

«Запросов, касающихся исключительно психологической помощи, не так много, хотя они есть. В основном, это звонки от людей, переживающих стресс в связи с изменением условий жизни, испытывающих страх по поводу развития ситуации и вообще по поводу будущего. От тех, кто испытывает потребность в эмоциональной поддержке», — комментирует начальник отдела экстренного реагирования Центра экстренной психологической помощи МЧС России Лидия Тимофеева.

Небольшой процент звонков поступает от людей, столкнувшихся с какими-то конкретными проблемами, пояснила она.

«Например, они испытывают трудности в выстраивании взаимоотношений с близкими в период самоизоляции или же остро ощущают утрату социальной и финансовой стабильности или у них есть другие персонализированные проблемы», — добавила Тимофеева.

В большинстве случаев, рассказали в ЦЭПП МЧС, людям в взволнованном или стрессовом состоянии требуется информационно-психологическая поддержка: стабилизировать состояние звонящего чаще всего удается с помощью нужной информации и совместного проговаривания способов решения его проблем.

Психологи принимают звонки на всей территории России вне зависимости от местонахождения абонента. Как уточнили в пресс-службе ЦЭПП МЧС России, к работе на телефоне горячей линии привлечены семь филиалов, 8 апреля присоединится последний — Южный филиал, специалисты которого сегодня проходят необходимый инструктаж.

Телефон горячей линии 8-800-200-34-11 работает на базе общественного движения «Общероссийский национальный фронт». Любой позвонивший может оставить заявку на оказание социальной, бытовой и психологической помощи. Если оператор понимает, что состояние звонящего требует внимания профессионального психолога, звонок переадресовывается психологам Центра экстренной психологической помощи МЧС России и его 8 филиалам, расположенным в Хабаровске, Красноярске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Пятигорске, Севастополе и Санкт-Петербурге.