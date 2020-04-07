Как правильно мыть руки, чтобы не заболеть COVID-19. Инфографика ФАН

Федеральное агентство новостей рассказывает, как нужно мыть руки, чтобы свести к минимуму риск заражения новой коронавирусной инфекцией.

Всемирная организация здравоохранения давно признала мытье рук мылом одним из эффективных способов профилактики коронавируса и других опасных инфекций. Однако, как обнаружили специалисты по гигиене, лишь пять процентов людей моют руки правильно. Это выяснилось в ходе исследования, опубликованного американским журналом Journal of Environmental Health.

Итак, чтобы избавиться от вирусов и бактерий, которые могут находиться на коже рук, нужно соблюдать пять несложных правил.

1. Мойте руки с мылом не менее 20 секунд.

2. Мойте не только ладони, но и тыльные стороны рук, между пальцами, под ногтями.

3. Руки необходимо мыть по возвращении с улицы, после туалета, перед едой, до, во время и после приготовления пищи.

4. Руки надо мыть после контакта с больным человеком.

5. Убедитесь, что смыли с рук пену перед тем, как вытереть их насухо.

А на этом видео показана техника мытья рук. Для наглядности вместо мыла использована краска.