Генпрокуратура РФ проверит обеспечение изоляции и обследования вернувшихся из-за границы

Москва, 7 апреля. Генпрокуратура РФ в период пандемии коронавируса поручила проверить обеспечение соблюдения режима изоляции и лабораторного обследования всех вернувшихся из-за границы граждан. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Прокурорам субъектов России поручено принять дополнительные меры по обеспечению прав россиян в условиях пандемии. В частности, проверят обеспеченность больниц необходимыми медицинскими изделиями. Например, защитными масками и противовирусными препаратами.

«Обеспечить участие в работе созданных в регионах и муниципальных образованиях штабах по реализации мер профилактики и контроля за распространением COVID-19», — добавляется в сообщении.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом нового типа в мире превысило миллион человек, более 76 тысяч пациентов скончались. Еще 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию. В России общее число заразившихся достигло почти 7,5 тысячи, передает Deita.ru.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития ситуации с коронавирусной инфекцией подчеркнул, что все принимаемые решения в рамках борьбы с заболеванием должны быть соразмерными угрозе и адекватными. Глава государства отметил, что пик эпидемии еще не пройден.