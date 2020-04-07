СК возбудил дело по фейку о создании коронавируса в РФ

Москва, 7 апреля. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту публикации и распространения фейка о том, что якобы коронавирус был создан в России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело возбуждено по статье 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

По данным следствия, пользователь разместил в Twitter видеоролик о том, что якобы коронавирус COVID-19 был создан в государственном научном центре «Вектор». Автор ролика утверждает, что инфекцию распространили на территории России и КНР умышленно путем взрыва.

«Таким образом, указанное лицо публично распространило под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан», — говорится в заявлении СКР.

В настоящий момент проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности автора ролика.

Российский сегмент Интернета регулярно пополняется новыми фейками о коронавирусе. В Сети распространяется дезинформация о количестве заболевавших и происхождении вируса. Федеральное агентство новостей рассказало, по каким признакам можно распознать фейк, и представило топ ложных сообщений на тему коронавируса.