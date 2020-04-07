Хирург рассказала о влиянии увлечения Бабкиной пластикой на ее состояние

Москва, 7 апреля. Известный врач-хирург Мария Волох опровергла слухи о том, что многолетнее увлечение пластическими операциями могло подорвать здоровье Надежды Бабкиной и довести ее до больницы.

«Пластические операции не могли повлиять на то состояние, которое у нее сейчас. Перед операцией проводят обследование. Если ей их делали, то состояние здоровья ей это позволяло. Они не обладают таким эффектом. Я не согласна», — пояснила она Nation News.

Ранее сообщалось, что Надежда Бабкина была госпитализирована с подозрением на коронавирус. Незадолго до этого певица устроила банкет на 19 человек, празднуя свой день рождения, во время которого общалась с Львом Лещенко. Отметим, что у Лещенко уже был диагностирован коронавирус, однако артист довольно быстро излечился.

Через несколько дней у Бабкиной поднялась температура, и ее доставили в больницу. Впрочем, коронавирусную инфекцию у пациентки не нашли. Причиной ее недомогания стала обычная пневмония.

Отметим, что на дне рождения Бабкиной должен был появиться и композитор Аркадий Укупник, однако он решил соблюдать режим самоизоляции и не покидать дома. Тем не менее артист пересекался с Лещенко, из-за чего прошел слух о том, что он тоже может быть заражен коронавирусом.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.