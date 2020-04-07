Онищенко рассказал, к чему России надо готовиться 1 сентября

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко считает, что в России есть проблемы, которые должны постепенно вытеснить из новостной повестки надоевший всем коронавирус. По мнению парламентария, СМИ буквально спекулируют на теме COVID-19, что не лучшим образом сказывается на психологическом состоянии общества, да и просто всех расхолаживает.

«Нам нужно заниматься не только коронавирусом, — отметил Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Пора находить баланс, задумываться, как мы будем жить после окончания режима самоизоляции. Поэтому уже сейчас людей нужно «оттаскивать» от коронавируса, а то получается, что других тем просто нет».

В связи с этим Онищенко напомнил, что на повестке дня выполнение наказов президента, которые он озвучил в послании Федеральному собранию в начале года.

«Не за горами 1 сентября, по «проверенным научным данным» это произойдет совсем скоро — через 4,5 месяцев», — с юмором отметил собеседник ФАН.

«Однако то, о чем я хочу напомнить, это отнюдь не шутка», — продолжил Онищенко. — Напомню, согласно поручению президента, в нашей стране принято судьбоносное решение: обеспечить бесплатным питанием всех учащихся начальных классов, по всей стране. В связи с этим всем ведомствам нужно до 1 сентября принять все нормативные акты, которые обеспечат действие этого закона на практике».

По словам Геннадия Онищенко, это важнейшее дело, которое потребует не только средств, но и значительных усилий всех ветвей власти.

«Я сегодня провел удаленное совещание на рабочем уровне, — рассказал первый зампред профильного комитета ГД. — Мы предварительно договорились, что уже в начале следующей недели проведем в режиме видеоконференции совещание рабочей группы по этому вопросу. Пригласим представителей министерства просвещения, Роспотребнадзора, Минфина, субъектов федерации. Нам необходимо обсудить, как будет осуществляться парламентский контроль над созданием нормативных актов, которые обеспечат работу, связанную с выполнением закона по организации питания детей начальной школы по всей территории страны. Как говорится, не коронавирусом единым сыт человек, а уж детям точно нужно питание посущественней».

По мнению собеседника ФАН, чем скорее страна сосредоточится на проблемах, которые необходимо будет решить сразу после окончания карантина, тем лучше.

«Давайте почаще обсуждать именно такие насущные проблемы: пора вытаскивать всех из массового транса, связанного с коронавирусом. А то, похоже, вся страна в этот транс вошла и не собирается из него выходить, не без удовольствия смакуя эту тему. Считаю, что это расслабляет общество. А ведь коронавирус — это очень небольшая часть проблем, которые есть у нас», — резюмировал Геннадий Онищенко.

В своем послании Федеральном собранию президент РФ Владимир Путин предложил беспрецедентные меры по поддержке семей с детьми, что должно привести к исправлению демографической ситуации в России.