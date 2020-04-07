Доктор Мясников призвал носить маски во время эпидемии COVID-19

Москва, 7 апреля. Российский телеведущий и врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников, призвал носить медицинские маски во время эпидемии COVID-19. С такой просьбой он обратился к гражданам в эфире программы «Соловьев LIVE».

Популярный врач отметил, что маска не защитит человека от инфекции, однако может уберечь окружающих его людей. Дело в том, что человек может быть носителем вируса и заражать родных и близких, даже не подозревая, что он опасен для них.

«Маску надо носить не для того, чтобы не заразиться, это вас не предостережет. Но вы же не знаете, вдруг вы больной, а еще у вас пока нет симптомов, исходя из того, что быть передатчиком в досимптомный период. Поэтому, чтобы не заразить других, носите маски», — заявил доктор Мясников.

Вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Постепенно вирус стал распространяться по всему миру, на сегодняшний день число заболевших превысило 1,3 млн человек. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что вакцина будет готова только в следующем году.

В России за последние сутки было выявлено более тысячи новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом в стране 7497 человек, у которых диагностировали коронавирус.