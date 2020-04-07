Московские врачи рассказали, почему люди тяжело переносят коронавирус

7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. Специалисты Научно-исследовательского института организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения Москвы подготовили видеоролик из цикла «Это должен знать каждый». В нем специалисты рассказали, что такое иммунитет и какую он играет роль в здоровье человека.

Иммунитет — это сложная биологическая система защиты организма от инфекций, состоящая из органов, тканей и клеток. Первым барьером на пути вирусов, бактерий, грибов, простейших, глистов являются кожные покровы и слизистые оболочки, объяснила в интервью Федеральному агентству новостей заведующая Седьмым инфекционным отделением ГБУЗ ИКБ №2 ДЗМ Юлия Коннова.

«Если есть врожденный (генетический) или приобретенный в результате хронических заболеваний дефицит иммунной системы (ВИЧ-инфекция, онкология, сахарный диабет, аутоиммунные заболевания и т.п.), то возникшее инфекционное заболевание может протекать с осложнениями и даже привести к смерти», — сказала врач.

По словам Юлии Конновой, об иммунитете нужно заботиться постоянно. При этом уникальных лечебных средств для него не существует, а прием некоторых медикаментов для «профилактики и поднятия иммунитета» может привести к дисбалансу работы иммунной системы.

«Многие задаются вопросом, как улучшить иммунитет? Но чаще всего в это понятие люди вкладывают смысл: что бы такое съесть, чтобы организм быстро справлялся с заболеванием? В случае клеточного и гуморального иммунитета, например, лекарства не помогают. Самое главное вести здоровый образ жизни, как бы банально это ни звучало. Именно от этого зависит состояние нашего самого важного защитника — неспецифического (врожденного) и специфического (приобретенного) иммунитета», — объяснила она.

Врач предупредила: применение лекарств, лекарственных сборов, в том числе иммунорегуляторной направленности без назначения врача может нанести непоправимый вред здоровью. Народные средства лук с чесноком, мед, травы помогают иммунитету своим незначительным бактерицидным действием, но не лечат и не усиливают иммунитет.

В период эпидемии инфекции COVID-19 россияне стали интересоваться, почему болезнь протекает с разной степенью тяжести. По мнению специалиста, все дело в индивидуальном взаимодействии вируса с клетками, тканями нашего организма и иммунной системой. Эти процессы медицине еще предстоит изучить.

«Человечество встретилось с новым, ранее неизвестным инфекционным агентом, от которого можно ждать все чего угодно — от самых тяжелых проявлений болезни до легких — типа ОРВИ», — пояснила врач.

У людей с тяжелыми хроническими заболеваниями, такими как гипертония, атеросклероз сосудов мозга, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, хронические заболевания легких, а также у людей пожилого возраста защитные свойства иммунной системы снижаются. Изменяется активность работы клеток и органов, что, по словам специалиста, приводит к увеличению вероятности развития тяжелых форм болезни.

Врач резюмировала: если у человека хороший иммунитет, то его организм способен успешно сопротивляться развитию острой инфекционной патологии, в том числе коронавирусу, не допуская возникновения тяжелых, угрожающих жизни осложнений.

«Чем крепче здоровье, тем лучше иммунитет», — заключила Юлия Коннова.

В качестве поддержки баланса иммунной системы врач порекомендовала россиянам придерживаться следующих правил.