Излечившаяся от коронавируса Роулинг показала дыхательные упражнения от инфекции

Москва, 7 апреля. Британская писательница, автор «Гарри Поттера» Джоан Роулинг заразилась коронавирусом и смогла излечиться дома. Она показала дыхательные упражнения, которое помогли ей побороть заболевание.

По словам писательницы, две недели назад она заболела, у нее были все симптомы коронавируса. Однако Роулинг решила не делать тест и не обращаться в больницу, а лечиться под наблюдением своего мужа, врача по профессии.

Супруг порекомендовал писательнице посмотреть видео дыхательной гимнастики и повторять упражнения. Роулинг утверждает, что ей помогли советы врача британского Королевского госпиталя Сарфараза Мунши.

«Если у вас активная коронавирусная инфекция, — говорит он, — вам необходимо, чтоб ваши легкие как можно лучше работали и снабжали кислородом ваш организм. Единственный путь достигнуть этого – делать дыхательные упражнения», — заявляет врач.

Для первого упражнения нужно сесть прямо, затем сделать вдох на пять секунд и такой же длинный выдох. Упражнение необходимо повторить пять раз. На шестой раз дыхание нужно задержать на пять секунд и громко выдохнуть.

Второе упражнение нужно делать лежа на животе. В таком положении достаточно просто лежать и дышать чуть глубже, чем обычно.

Врач рекомендовал при респираторных заболеваниях меньше лежать на спине из-за давления на легкие: они меньше расширяются и хуже работают. В комментариях к видео пользователь рассказал, что работает врачом, в отделении пациенты делают эти упражнения каждый час.