В Петербурге заявили, что мероприятия по празднованию Дня Победы пока никто не отменял

Санкт-Петербург, 7 апреля. Ситуация с распространением коронавируса остается напряженной и трудно прогнозируемой, однако судьба Парада Победы пока еще не определена. Об этом во вторник заявил глава отдела координации деятельности по взаимодействию с общественными организациями ветеранов и инвалидов комитета по социальной политике Петербурга Игорь Фещенко.

«Мероприятия, которые запланированы на май, еще никто не отменял, но все мы живем в век продвижения информации. Ситуация мониторится ежедневно. Каково будет окончательное решение по майским мероприятиям — думаю, это выяснится ближе к 20-м числам апреля», — отметил он, выступая на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Ранее на эту тему высказалась сопредседатель международной экспертной группы «Бессмертного полка Победы» Татьяна Беспалова. Она полагает, что к концу апреля эпидемия пойдет на спад, и парад в честь Дня Победы все же будет проведен. Беспалова уверена, что празднование победы имеет особое политическое и историческое значение, особенно в условиях, когда западные страны пытаются переписать историю.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.

