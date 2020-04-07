LIVE: Онлайн-консультация психолога из пресс-центра Патриот

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное Агентство Новостей по просьбам читателей запускают онлайн-консультацию психолога. В эфир выйдет психолог, гештальт-терапевт Людмила Суздальцева. Коронавирус вызывает не только болезнь, но и страх, страх заразиться, страх потерять работу, страх перед неизвестным будущим. Людмила Суздальцева в прямом эфире попробует помочь зрителям снять эмоциональное напряжение, использовать во благо даже негативные эмоции и с пользой для собственного здоровья пережить тяжелое время.