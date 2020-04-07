Психолог поможет читателям ФАН справиться со страхами

Санкт-Петербург, 7 апреля. Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) по просьбам читателей проведут онлайн-консультацию психолога в пресс-центре.

В эфир выйдет психолог, гештальт-терапевт Людмила Суздальцева. Эпидемия коронавируса вызывает не только инфекционную болезнь, но и страх — страх заразиться, страх потерять работу, страх перед неизвестным будущим.

Людмила Суздальцева в прямом эфире нашего видеоканала попробует помочь зрителям снять эмоциональное напряжение, побороть негативные эмоции и с пользой для собственного здоровья пережить тяжелое время.

Ориентировочное начало трансляции — в 17:00 на нашем видеоканале.