Семенович показала, как «кашеварит» на карантине

Москва, 7 апреля. Известная певица Анна Семенович показала свои скрытые таланты. Звезда отлично готовит. Видео поступило в распоряжение Федерального агентства новостей.

Карантин по коронавирусу сближает семьи. Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович стала чаще собирать родных за одним столом. И поводом для этого стали необычные блюда, которые артистка научилась готовить.

Она поблагодарила подписчиков, которые присылают ей свои рецепты. Семенович пообещала, что обязательно попробует что-то новенькое.

«Ну что, мои дорогие хозяюшки, я сегодня опять накашеварила. И сделала шикарную рыбу, сейчас покажу. Мои мужики довольны», — сказала певица.

Семенович достала из духовки противень с запеченными рыбой и картофелем в фольге. Звезда добавила, что члены ее семьи уже ходят и «смотрят голодными глазами».

«Посмотрите, какая красота: рыбка с картошечкой, оливками и тимьяном. Это же волшебство! Это так здорово, что можно найти время на домашнее хозяйство. Мне очень нравится. Мужчины довольны, мы (женщины) счастливы, ждем подарков», — добавила Семенович.

Ранее бывшая солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина показала, чем занимается на карантине. Она рассказала, что научилась вязать на спицах.