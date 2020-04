Ливийская армия построит пять больниц для лечения зараженных коронавирусом

Триполи, 7 апреля. Ливийская национальная армия (ЛНА) выполняет приказ фельдмаршала Халифы Хафтара о строительстве специально оборудованных медицинских учреждений для лечения больных коронавирусом.

На данный момент силы Хафтара возводят больницу в городе Зинтан, расположенном на северо-западе Ливии. В планах ЛНА еще четыре госпиталя: на юго-западе в городе Сабха, в 80 км к югу от столицы в городе Тархуна, в муниципальном центре Вади-эль-Хаят — Аубари, а также в одном из самых западных городов Ливии на берегу средиземноморского залива Большой Сирт, Сабрате.

By order of the general commander of the Libyan National Army field Marshal Khalifa #Hafter, #LNA builds a “coronavirus” hospital in Al-Zintan, West Libya. #Libya

4 more will be built in ( Sabah - Tarhuna - Ubari - Subrata )#Libya #LNA #HoR #COVID19 pic.twitter.com/1u5EX70VSG