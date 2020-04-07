Ливийская армия построит пять больниц для лечения зараженных коронавирусом

Триполи, 7 апреля. Ливийская национальная армия (ЛНА) выполняет приказ фельдмаршала Халифы Хафтара о строительстве специально оборудованных медицинских учреждений для лечения больных коронавирусом.

На данный момент силы Хафтара возводят больницу в городе Зинтан, расположенном на северо-западе Ливии. В планах ЛНА еще четыре госпиталя: на юго-западе в городе Сабха, в 80 км к югу от столицы в городе Тархуна, в муниципальном центре Вади-эль-Хаят — Аубари, а также в одном из самых западных городов Ливии на берегу средиземноморского залива Большой Сирт, Сабрате.

By order of the general commander of the Libyan National Army field Marshal Khalifa #Hafter, #LNA builds a “coronavirus” hospital in Al-Zintan, West Libya. #Libya

4 more will be built in ( Sabah - Tarhuna - Ubari - Subrata )#Libya #LNA #HoR #COVID19 pic.twitter.com/1u5EX70VSG — M.LNA (@LNA2019M) April 7, 2020

Ранее официальный представитель национальной армии Ахмад Мисмари заявил, что силы фельдмаршала считают своей главной задачей на сегодняшний день обеспечить меры по борьбе с распространением пандемии в Ливии. Именно поэтому 18 марта в стране, помимо соглашения о режиме прекращения огня от 12 января, было объявлено гуманитарное перемирие.

Однако 25 марта так называемое Правительство национального согласия (ПНС) развернуло широкомасштабную наступательную операцию под названием «Шторм мира». Таким образом, премьер-министр ПНС, сам себя назначивший главой его «Минобороны», Файез Саррадж открыто продемонстрировал отказ от приверженности каким-либо соглашениям и официальным договоренностям.

«Правительство» Сарраджа продолжает провоцировать и атаковать не только ЛНА, но и гражданское население. Боевики препятствуют борьбе с распространением коронавируса. Недавно в сети появился документ «МВД» ПНС, которое возглавляет Фатхи Башага, о запрете на размещение больных коронавирусом в больницах.

Соответствующий приказ был направлен во все триполитанские больницы, главарю банды RADA, входящей в состав «МВД», Абд аль-Рауфу Карре, а также начальникам безопасности в регионах. Зараженных COVID-19 ПНС отправляет в тюрьмы, к другим безвинно заточенным людям.

При этом силы фельдмаршала Хафтара систематически отчитываются о боевых действиях со стороны протурецких формирований ПНС. Это значит, что Анкара продолжает поставлять в Ливию военную технику в обход оружейного эмбарго, а также перебрасывает в Триполи и Мисурату сирийских и турецких наемников. Среди новоприбывших многие оказываются переносчиками коронавируса.

Напомним, что боевики давно утратившего легитимность по условиям Схиратских соглашений «правительства» на прошлой неделе осуществили бомбардировку грузового самолета в Тархуне. Судно перевозило необходимые для лечения коронавируса медикаменты. Накануне, 5 апреля, Салех Раджиб аль-Мисмари сообщил, что ВВС ЛНА нанесли точечный удар по аэропорту Зувары, который захватили группировки ПНС. Он объяснил, что ликвидировать исходящую от военной базы сил Сарраджа угрозу было необходимо для защиты ливийцев.