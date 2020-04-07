Эксперты объяснили, почему коронавирус не сможет отменить День Победы и «Бессмертный полк»

Пандемия COVID-19 и принятые в России меры по ее предотвращению ребром поставили вопрос о судьбе празднования Дня Победы в 2020 году. Это 9 Мая имеет особое символическое значение. В 2020 году исполняется 75 лет Великой Победы.

Решение о переносе парада Победы в Москве пока не принималось, однако накануне в правительство поступило обращение не приглашать на Красную площадь ветеранов из-за ситуации с коронавирусом. По какому сценарию может развиваться ситуация с празднованием Дня Победы в условиях пандемии? Помешает ли коронавирус акции «Бессмертный полк», возможен ли перенос мероприятия или смена его формата? Эти вопросы обсудили во время пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», которая в эти дни проходит в онлайне.

Глава отдела координации деятельности по взаимодействию с общественными организациями ветеранов и инвалидов Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Игорь Фещенко лаконично отметил: пока никто торжественные мероприятия, запланированные на май, не отменял.

«Мероприятия, которые запланированы на май, еще никто не отменял. Но все мы живем в век информации. Все все видят, все все слышат. Ситуация мониторится ежедневно. Каково будет окончательное решение по майским мероприятиям — думаю, это выяснится ближе к 20-м числам апреля», — полагает он.

Если «Бессмертный полк» не выйдет на улицу, он выйдет в онлайн

Судьба бессмертного полка сегодня интересует очень многих, отметил председатель МОО ПД «Бессмертный полк Победы» Сергей Бородулин. В этом году впервые перед организаторами мероприятия главным вопросом стало обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия участников шествия, если оно все же состоится.

«Если раньше основным приоритетом считались патриотическое воспитание и дух Победы, то сейчас приоритетом становится здоровье граждан», — отметил Сергей Бородулин.

Делать прогнозы на 9 Мая он не берется. Гадать на кофейной гуще в этом вопросе не стоит. Лучше всего — подождать еще недели полторы-две.

«Ухудшается эпидемиологическая ситуация или стабилизировалась — понятно будет. Если будет ответ, что эпидемиологическая ситуация ухудшается, то мы тогда и подавать не будем уведомление на проведение «Бессмертного полка», и будем [мероприятие] переносить», — сказал Сергей Бородулин.

В некоторых странах мира шествие «Бессмертного полка» уже отменено из-за пандемии коронавируса. Активистам приходится продумывать другие варианты формата акции.

«Наши соотечественники за рубежом, в Германии, уже прошли этот путь, потому что им месяц назад запретили проведение шествия. <…> Там идет поддержка того, чтобы провести «Бессмертный полк» в онлайн-формате. Если «Бессмертный полк» не выйдет на улицу, выйти в онлайн», — объяснил Сергей Бородулин.

День Победы переносить нельзя

Сопредседатель международной экспертной группы «Бессмертного полка Победы», руководитель отдела государственной культурной политики Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева Татьяна Беспалова уверена: переносить День Победы нельзя.

«Я считаю, что подрыв духа народа, пандемия страха, которая сейчас превалирует в средствах массовой информации, на всех федеральных каналах, наиболее пагубно сказываются на состоянии общества психологическом чем то, как влияет сам вирус <…> Я убеждена, что к концу апреля инфекция пойдет на спад и, естественно, День Победы, который имеет политическое и историческое значение, особенно в юбилейный год, мы будем праздновать как полагается. Память о войне, память войны имеет особое значение для сохранения нации и цивилизации», — считает Татьяна Беспалова.

Если же торжественные мероприятия по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне все же будут отменены, 9 Мая может стать семейным праздником. В каждом доме, в каждой отдельной семье люди вспомнят события военных лет.

«Я не вижу возможности переносить День Победы. Я уверена в том, что все образуется. <…> Если будет аховая ситуация, это будет семейный праздник. Люди посмотрят фильмы военных лет, споют песни военных лет или выпьют по бокалу вина или водки. И все», — резюмировала Татьяна Беспалова.

Чехию поразил вирус

На пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» активно обсуждалась и судьба памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге. На прошлой неделе власти района Прага-6 сняли его с пьедестала, а местный староста съязвил по этому поводу, заявив, что у памятника «не было маски».

Председатель координационного Совета НКО Республики Дагестан, руководитель исполкома в ДРО ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана» Шамиль Хадулаев был возмущен действиями чешских властей. Он считает демонтаж памятника советскому маршалу недостойным поступком жителей страны.

«Маршал Конев освобождал Чехию, Прагу освобождал от фашистов <…> Обязанность народа Чехии — чтить тех людей, которые дали им свободу. Безусловно, упущение есть: наши дипломаты, наши работники за все эти годы должны были что-то делать, чтобы народ Чехии не забывал», — считает Шамиль Хадулаев.

По его мнению, люди, которые инициировали и приняли решение о демонтаже памятника Коневу «должны быть под любыми санкциями». Причем эти ограничения должна вводить не только Россия, но и страны коалиции.

«Если американский генерал освобождал какой-то город — будь то Франция или другая страна — мы должны это признавать и поддерживать память этого человека. Точно так же и Америка, и Англия и Франция должны поддержать Россию в том, что недопустимо сносить памятники ни в Чехии, ни в Польше. <…> Нельзя плевать на память наших предков. Надо поддерживать в таких вопросах друг друга. Ветеран — американец ли это, англичанин, француз или советский солдат. В данном случае оскорбили память Конева — человека, освобождавшего Прагу. <…> В основном, в Польше борются с памятниками. Что за вирус попал в Чехию, интересно знать. Кто его занес?», — задался вопросом Шамиль Хадулаев.

Памятник маршалу Коневу был установлен в Праге по инициативе городских властей в конце 1970-х — начале 1980-х годов. Монумент возвели на средства жителей города. Памятник установили в знак благодарности за то, что Иван Конев сохранил здания Праги, отдав приказ не применять тяжелую артиллерию во время штурма города при его освобождении от гитлеровцев в мае 1945 года.