Аналитик рассказал, чего ждать россиянам и бизнесу от новых мер спасения экономики РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал подготовку нового пакета мер поддержки населения и спасения экономики в условиях кризиса из-за коронавируса. Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев рассказал, каких изменений ждать россиянам и бизнесу.

На совещании с фракцией «Справедливой России» в Госдуме Мишустин сообщил, что в правительстве идет работа над следующим пакетом мер по преодолению последствий распространения коронавируса.

«Они охватывают широкий круг решений, включая вопросы поддержки населения и предпринимателей. Мы в постоянном контакте с президентом», — пояснил глава правительства.

Аналитик Александр Разуваев в интервью Федеральному агентству новостей разъяснил, в чем будет заключаться господдержка бизнеса и населения в рамках нового пакета мер.

«Во-первых, обязательно будет создан «банк плохих долгов». Эта государственная структура, которая будет выкупать долги с отсрочкой из-за коронавируса. Естественно, долги будут выкупать по рыночной стоимости, — объяснил Разуваев. — Во-вторых, возможно, будет пересмотр налогообложения на нефтянку. Если наши с саудитами и американцами не договорятся при снижении цен на нефть, то будут какие-то послабления. Они коснутся, прежде всего, НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых. — Прим. ФАН) на тех месторождениях, где высокие инвестиционные расходы».

Кроме того, эксперт не исключает, что для граждан с низкими доходами могут отменить НДФЛ.

«Но вряд ли будет прямая раздача денег, потому что тогда бюджет треснет. Так, бюджет Москвы и Тюменской области потянул бы, а менее богатые районы не смогут это сделать. Кроме того, будет обнуление или снижение импортных пошлин. Это касается всего, что связано с коронавирусом и медициной», — отметил он.

Собеседник ФАН уверен, что решение ввести новые меры не связано со слабой эффективностью предыдущих, а на самом деле они являются корректировкой при постоянно меняющейся ситуации в мировой экономике из-за коронавируса.

«В частности, не договорились по нефти, и ситуация с коронавирусом оказалась хуже, чем думали месяц назад. Так, увеличились расходы на борьбу с ним. При этом неделя самоизоляции снизила ВВП на 1,5 процента», — заявил эксперт.

Вдобавок к этому, Разуваев подчеркнул, что резервы у российской казны есть, и «все это легко потянуть».

«Наш бюджет делают десять или двадцать нефтегазовых холдингов. Поэтому можно вводить льготы, и тогда мы переживем», — добавил он.

Ранее экономист Евгений Надоршин рассказал, как правильно тратить денежные средства, и возможно ли заработать во время экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. По его словам, сейчас можно найти немало вариантов удаленной работы, чтобы поддерживать свое благосостояние во время самоизоляции, если приходится вынужденно находиться в отпуске.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей и ввел режим самоизоляции. 2 апреля глава государства продлил нерабочий период для россиян до конца месяца. При этом президент обратил внимание, что сроки могут сократиться, если позволит эпидемиологическая обстановка.