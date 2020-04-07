Либеральные СМИ сеют панику, говоря о готовящемся бунте трудовых мигрантов

В последнее время в СМИ, особенно либеральных, и в соцсетях оппозиционеров постоянно прогнозируется бунт трудовых мигрантов, потерявших работу, деньги и возможность вылететь домой. Федеральное агентство новостей решило разобраться, каково реальное положение дел у мигрантов, приехавших в Россию, чтобы заработать денег для своей семьи. Какие проблемы у них возникли в связи с введением режима самоизоляции и как они решаются. И насколько правдиво предположение, что, оставшись без заработка, они выйдут на улицу грабить горожан и работающие магазины.

Бунта не будет

Сразу можно оговориться: бунта не будет и не планировалось. Застрявшие в марте в «Шереметьево» мигранты из Средней Азии попали в такую ситуацию не из-за того, что Россия их не выпускала. Об этом много писали и говорили различные СМИ, предрекая чуть ли не восстание.

«Люди, которые приехали в «Шереметьево» в ожидании рейса, который якобы планировал вылететь, — это просто им кто-то где-то сказал, что такой рейс будет, — объяснил источник в Управлении миграции МВД РФ. — Спали на полу, что-то требовали. Их никто не приглашал официально, билетов на этот рейс у них не было. Это была в чистом виде самодеятельность. Рейсов и не могло быть, так как тогда Таджикистан закрыл воздушное пространство. От России уже ничего не зависело».

На данный момент из тех, кто хотел вылететь в тот же Таджикистан, но не смог из-за закрытия границ, осталось всего семь человек — они находятся в Екатеринбурге и Челябинске. Для бунта федерального масштаба этого явно недостаточно. Остальные такого желания не проявили.

«Журналисты в условиях информационного вакуума пытаются какие-то новости выдумать, — заявил ФАН председатель Профсоюза трудовых мигрантов Ренат Каримов. — Напишите мое как председателя профсоюза мнение, что если откуда и ждать бунт, то не со стороны трудовых мигрантов. Это самая законопослушная часть российского населения. Они будут до последнего терпеть, до последнего ужиматься, экономить краюшку хлеба, лепешку. Успокойте москвичей и россиян: с этой стороны ничего неприятного их не ждет».

Патент

Однако существуют и реальные проблемы у трудовых мигрантов, и это касается приехавших не только из Средней Азии, но и из Европы. Об этом ФАН рассказал Ренат Каримов. Проблема уже озвучена на всех уровнях российской власти.

«Наша просьба, наши пожелания к властям: внимательно посмотреть суть ежемесячного платежа за патенты, — продолжает Каримов. — В Москве мигранты платят 5341 рубль каждый месяц. Это просто так называется — «оплата патента», а вообще это фиксированный авансовый платеж налога на доходы физических лиц. Мы и при нормальном стечении обстоятельств выступали против такого авансового способа уплаты налогов, а теперь он вообще приходит в противоречие с названием НДФЛ. Так как человек, который не работает, не получает доходов. Сейчас мигранты по-прежнему вынуждены оплачивать. За это нам, с одной стороны, никто не говорит: «Спасибо, дорогие ребята, что вы пополняете бюджет. С этих денег мы пошьем маски, купим аппараты вентиляции легких, халаты для медиков». Если бы так сказали, мы были бы спокойны, что вносим свой посильный вклад в борьбу с коронавирусом».

Профсоюзы уже написали открытое письмо мэру Москвы, в департамент экономического развития столицы и ожидают положительного решения. Источник в министерстве иностранных дел подтвердил, что там тоже ознакомлены с этой проблемой и сейчас решается вопрос, как можно помочь людям с иностранным гражданством, работающим в России.

Средняя Азия

Самыми многочисленными группами трудовых мигрантов в России являются граждане Узбекистана и Таджикистана. В нашей стране сейчас проживает порядка 2 миллионов узбеков и 1 миллиона таджиков, которые находятся здесь легально.

Посольство Узбекистана еще 15 марта разместило на сайте объявления по сбору данных своих граждан, которые хотят вернуться на родину. В первые дни поступало по несколько тысяч заявок. Сейчас вывезено 3,5 тысячи человек. Но тут надо оговориться: не все бежали из-за коронавируса, большинство рабочих — сезонные, поэтому они просто по окончании сезона хотели вернуться домой. В апреле заявки сократились до 100 в день.

Граждане Узбекистана и Таджикистана пострадали от потери работы меньше всего, так как они предпочитают те сферы деятельности, которые считаются жизнеобеспечивающими город: строительство, ЖКХ, курьерские службы. Самые большие потери у граждан Киргизии, которые чаще всего работают в сфере услуг, оказание которых сейчас приостановлено.

«Причина не в том, что закрылись границы, — говорит Каримов. — Это коснулось только маленькой части, которая хотела уехать и переждать тяжелые времена у себя на родине. Подавляющей части трудовых мигрантов особенно некуда ехать, потому что там тоже неблагополучная эпидемиологическая обстановка. Поэтому они здесь вместе с россиянами испытывают тяготы современного положения. Те, кто изолирован, сидят дома. Те, кто работает на таких предприятиях, где разрешено работать, — в магазинах, курьерских службах, жилищно-коммунальных хозяйствах, — ходят на работу. Но таких тоже немного. Основная часть сидит дома».

Принудительная депортация

Гораздо больше граждан Средней Азии сейчас не желают покинуть Россию, а должны это сделать. Более 1000 человек ожидают принудительной депортации. Это те, кто нарушил правила пребывания в нашей стране, то есть находился здесь нелегально либо пропустил дату выезда. К ним подключились люди, нарушившие режим самоизоляции и продолжившие гулять по городу, жарить шашлыки, ходить в парки.

«Я бы не делил людей на мигрантов и россиян, — убежден собеседник ФАН. — И россияне страдают, так же как и трудовые мигранты. Единственная проблема — мигранты в основном снимают жилье по найму. Некоторые добропорядочные наймодатели идут навстречу мигрантам. По-разному: кто-то разрешает недоплатить за целый месяц, кто-то — не заплатить половину. Но, правда, это не основная часть владельцев квартир. Поэтому мигранты имеют дополнительные трудности по сравнению с гражданами Российской Федерации».

Сейчас и россияне, и мигранты одинаково ждут окончания пандемии, чтобы опять приступить к работе. Только мигранты опасаются того, что если в связи с кризисом сократится рынок труда, то в ЖКХ, на стройки, в курьерские службы придут наниматься коренные жители, потерявшие свою работу. В любом случае никто не собирается бунтовать и устраивать восстание — при самом плохом раскладе люди просто уедут домой, когда откроют границы. МИД, главное управление по вопросам миграции МВД РФ, посольства стран, из которых приехали трудовые мигранты делают все возможное, чтобы облегчить жизнь людей в условиях потери работы из-за пандемии COVID-19.