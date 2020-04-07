Фанаты оценили домашнее селфи Лорак без макияжа

Киев, 7 апреля. Известная украинская певица Ани Лорак выложила в Instagram селфи, на котором она предстала в истинном свете — без дорогой одежды, украшений, прически и практически без макияжа. Артистка лишь подкрасила ресницы, а из одежды предпочла обычную домашнюю футболку.

«Доброго, хорошего дня! С праздником!» — отметила она, подразумевая Благовещение.

Подписчики Лорак поздравили ее в ответ и отметили, что девушка как всегда великолепно выглядит, однако некоторым показалось, что внешность у Лорак слишком искусственная.

«Все супер, кроме ботокса в губах», «Все у одного пластического хирурга были», — пишут в комментариях.

Лорак также поделилась с фанатами своими любимыми сериалами, которые хорошо подойдут для того, чтобы скоротать время на карантине. Речь идет о шоу «Карточный домик», «Форс-мажоры» и «Подпольная империя».

Отметим, что вопрос просмотра сериалов вновь стал актуальным после введения карантина из-за коронавируса. Ранее известная российская поп-певица Валерия попросила своих подписчиков порекомендовать фильмы и сериалы, чтобы убить время. Поскольку большинство подписчиков Валерии — представительницы прекрасного пола, то в списке рекомендаций преобладают драмы и мелодрамы. Певице посоветовали посмотреть «С широко закрытыми глазами», «Дневник памяти», «Малена», «Еще одна из рода Болейн» и сериал «Аббатство Даунтон».