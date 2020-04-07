Экономисты рассказали, когда цены на нефть поднимутся до 40$ за баррель

Если страны договорятся о снижении добычи нефти на 10 миллионов баррелей в день, котировки на короткий период вырастут до 40 долларов за баррель или немного больше, считают экономисты. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Встреча ОПЕК+

Российская Федерация собирается принять участие в телеконференции ОПЕК+, которая состоится 9 апреля. Об этом сообщил официальный представитель Минэнерго РФ во вторник, 7 апреля.

В этот же день секретариат ОПЕК разослал приглашения на онлайн-совещание по урегулированию ситуации на рынке нефти министерствам энергетики 36 стран.

«Это приглашение поступает в рамках постоянных усилий королевства по поддержке мировой экономики в этих исключительных обстоятельствах и в знак уважения к просьбе президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и просьбе друзей США», — говорится в тексте послания.

Кроме того, поступают сообщения, что страны ОПЕК+ обсуждают сокращение добычи сроком на три месяца начиная с мая.

Сложные переговоры

Создатель клуба венчурных инвесторов ITLEADERS и консалтинговой компании KLOPENKO GROUP Егор Клопенко отметил, что сейчас для рынка нефти достаточно будет просто дать сигнал, что стороны готовы договариваться. Здесь не так важно, на один или на три месяца ограничений договорятся члены организации — важен сам факт, что все стороны смогли достигнуть общей позиции, и рынок нефти перестал быть неконтролируемым.

«Думаю, что такая договоренность позволит нефти вернуться [к ценовым показателям] выше 40 долларов за баррель. Что касается долгосрочности такой меры, то, безусловно, в зависимости от ситуации на рынке, через три месяца в любом случае договоренности придется корректировать и менять. Так что это оптимальный срок», — пояснил Егор Клопенко.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев рассказал, что ОПЕК+ рассматривает срок сокращения добычи на три месяца по двум причинам.

«Во-первых, слишком большой объем нужно убрать с рынка. Партнеров гораздо проще склонить к согласию на более короткий срок, чем на полгода или больше. Во-вторых, у стран-производителей пока остаются надежды на скорое восстановление спроса до прежних объемов. Что вряд ли произойдет — глобальный спрос не восстановится до конца этого года как минимум, а в худшем сценарии спрос не будет улучшаться в течение двух-трех лет», — пояснил Артем Деев.

В целом, считает экономист, если страны договорятся о снижении добычи на 10 миллионов баррелей в день, котировки на короткий период вырастут до 40 долларов за баррель или немного больше. Если странам договориться не удастся, стоимость нефти может упасть до 10-15 долларов за баррель сразу после итогов заседания, уверен Деев.

«Такой вариант событий уже рассматривает Минэнерго, подготовив стресс-тест для предприятий отрасли», — заключил Артем Деев.