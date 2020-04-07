Доктор Мясников рассказал, сохраняются ли частицы коронавируса на упаковке еды из доставки

Москва, 7 апреля. Доктор Мясников в эфире шоу You-Tube «Соловьев LIVE» рассказал, сохраняются ли частицы коронавируса в пыли и пакетах из доставки еды.

Российский врач и телеведущий сомневается, что в пыли могут оставаться частицы коронавирусной инфекции. Однако частицы смертоносного вируса вполне могут оседать на пакетах из магазинов и упаковках из доставки еды. Александр Мясников указал, что вирус — новый, и эксперты не могут однозначно ответить на ряд вопросов, в том числе, где именно могут жить частицы коронавируса. В связи с этим он призвал человечество как можно чаще мыть руки, поскольку каждый дотрагивается до какой-либо поверхности, а, значит, может что-то «подхватить».

«Чтобы не сойти с ума от этих данных (где остаются частицы коронавирусной инфекции. — Прим. ФАН), постоянно мойте руки и протирайте их», — констатировал доктор Мясников, отвечая на вопрос слушателя программы.

По состоянию на 7 апреля, в России зарегистрировано 7497 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в стране скончались от инфекции 58 человек.

Ранее доктор Мясников назвал реальные причины смерти больных коронавирусом. Он отметил, что люди умирают от болезней, развитие которых было спровоцировано инфекцией.