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Доктор Мясников рассказал, сохраняются ли частицы коронавируса на упаковке еды из доставки

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Доктор Мясников рассказал, сохраняются ли частицы коронавируса на упаковке еды из доставки

Москва, 7 апреля. Доктор Мясников в эфире шоу You-Tube «Соловьев LIVE» рассказал, сохраняются ли частицы коронавируса в пыли и пакетах из доставки еды.

Российский врач и телеведущий сомневается, что в пыли могут оставаться частицы коронавирусной инфекции. Однако частицы смертоносного вируса вполне могут оседать на пакетах из магазинов и упаковках из доставки еды. Александр Мясников указал, что вирус — новый, и эксперты не могут однозначно ответить на ряд вопросов, в том числе, где именно могут жить частицы коронавируса. В связи с этим он призвал человечество как можно чаще мыть руки, поскольку каждый дотрагивается до какой-либо поверхности, а, значит, может что-то «подхватить».

«Чтобы не сойти с ума от этих данных (где остаются частицы коронавирусной инфекции. — Прим. ФАН), постоянно мойте руки и протирайте их», — констатировал доктор Мясников, отвечая на вопрос слушателя программы.

По состоянию на 7 апреля, в России зарегистрировано 7497 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в стране скончались от инфекции 58 человек.

Ранее доктор Мясников назвал реальные причины смерти больных коронавирусом. Он отметил, что люди умирают от болезней, развитие которых было спровоцировано инфекцией.

Доктор Мясников рассказал, сохраняются ли частицы коронавируса на упаковке еды из доставки

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