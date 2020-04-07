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ФАН объявляет новых победителей оперативного конкурса «Хорошие новости России»

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ФАН объявляет новых победителей оперативного конкурса «Хорошие новости России»

Денежные призы за первое, второе и третье место в конкурсе актуальных публикаций «Хорошие новости России» на сей раз отправляются в Москву, Пермь и Смоленск.

Дважды в месяц Федеральное агентство новостей поощряет региональных журналистов, освещающих позитивную повестку. Кому именно достанутся денежные призы в размере тридцати, двадцати и десяти тысяч рублей, традиционно определяют читатели в ходе недельного онлайн-голосования на сайте ФАН. При этом читатели определяют лучшие, по их мнению, журналистские работы из десяти номинантов, отобранных конкурсной комиссией из числа заявок, присылаемых на почту goodrussia@riafan.ru с пометкой «на оперативный конкурс», а также из материалов, опубликованных в региональных СМИ в течение предшествовавших двух недель.

В нынешнем онлайн-голосовании приняли участие 238 человек. 60 процентов их голосов было отдано Герману Иванову, автору статьи «Больничный доставляет наш курьер: как работает колл‑центр по коронавирусу в Москве», опубликованной на сайте РИАМО. Благодаря этому московский журналист занял первое место в оперативном конкурсе «Хорошие новости России» и получает 30 тысяч рублей в качестве денежного приза.

На втором месте оказался Александр Переверзев из газеты «Аргументы и факты. Прикамье», поскольку 38 процентов читателей проголосовали за его статью «Поднять паруса! Пермский токарь сделал модель легендарного брига «Меркурий»». Александр получает от ФАН двадцать тысяч рублей.

А третье место и денежный приз в размере десяти тысяч рублей по итогам читательского голосования достаются Григорию Орлову из ИА «О чем говорит Смоленск», автору статьи «Смоленский производитель заключил экспортный контракт».

ФАН объявляет новых победителей оперативного конкурса «Хорошие новости России»

Федеральное агентство новостей поздравляет победителей и приглашает региональных журналистов к участию в новом этапе нашего профессионального состязания. Очередные номинанты малого конкурса «Хорошие новости России» будут объявлены во вторник, 14 апреля. Чтобы оказаться среди них, присылайте свои заявки на почту goodrussia@riafan.ru с пометкой «на оперативный конкурс». К участию в конкурсе принимаются авторские информационно-аналитические материалы, опубликованные или вышедшие в эфир в региональных СМИ в период с 30 марта по 14 апреля. Итоги нового этапа будут подведены 21 апреля 2020 года.

Также участвуйте в большом одноименно конкурсе ФАН, денежные призы в котором составляют по 100 тысяч рублей в каждой из пяти номинаций. Подробнее об этом соревновании можно узнать здесь.

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