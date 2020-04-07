ФАН объявляет новых победителей оперативного конкурса «Хорошие новости России»

Денежные призы за первое, второе и третье место в конкурсе актуальных публикаций «Хорошие новости России» на сей раз отправляются в Москву, Пермь и Смоленск.

Дважды в месяц Федеральное агентство новостей поощряет региональных журналистов, освещающих позитивную повестку. Кому именно достанутся денежные призы в размере тридцати, двадцати и десяти тысяч рублей, традиционно определяют читатели в ходе недельного онлайн-голосования на сайте ФАН. При этом читатели определяют лучшие, по их мнению, журналистские работы из десяти номинантов, отобранных конкурсной комиссией из числа заявок, присылаемых на почту goodrussia@riafan.ru с пометкой «на оперативный конкурс», а также из материалов, опубликованных в региональных СМИ в течение предшествовавших двух недель.

В нынешнем онлайн-голосовании приняли участие 238 человек. 60 процентов их голосов было отдано Герману Иванову, автору статьи «Больничный доставляет наш курьер: как работает колл‑центр по коронавирусу в Москве», опубликованной на сайте РИАМО. Благодаря этому московский журналист занял первое место в оперативном конкурсе «Хорошие новости России» и получает 30 тысяч рублей в качестве денежного приза.

На втором месте оказался Александр Переверзев из газеты «Аргументы и факты. Прикамье», поскольку 38 процентов читателей проголосовали за его статью «Поднять паруса! Пермский токарь сделал модель легендарного брига «Меркурий»». Александр получает от ФАН двадцать тысяч рублей.

А третье место и денежный приз в размере десяти тысяч рублей по итогам читательского голосования достаются Григорию Орлову из ИА «О чем говорит Смоленск», автору статьи «Смоленский производитель заключил экспортный контракт».

Федеральное агентство новостей поздравляет победителей и приглашает региональных журналистов к участию в новом этапе нашего профессионального состязания. Очередные номинанты малого конкурса «Хорошие новости России» будут объявлены во вторник, 14 апреля. Чтобы оказаться среди них, присылайте свои заявки на почту goodrussia@riafan.ru с пометкой «на оперативный конкурс». К участию в конкурсе принимаются авторские информационно-аналитические материалы, опубликованные или вышедшие в эфир в региональных СМИ в период с 30 марта по 14 апреля. Итоги нового этапа будут подведены 21 апреля 2020 года.

Также участвуйте в большом одноименно конкурсе ФАН, денежные призы в котором составляют по 100 тысяч рублей в каждой из пяти номинаций. Подробнее об этом соревновании можно узнать здесь.