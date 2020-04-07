Дальнобойщик без еды и денег на неделю застрял в Бурятии

Новосибирск, 7 апреля. Дальнобойщик из Новосибирска на неделю застрял на трассе в Бурятии, потому что работодатель не выплатил ему 316 тысяч рублей и пропал.

Водитель доставил груз в Магадан и надеялся получить оплату уже не следующий день. Когда деньги не пришли на карту, он начал звонить заказчику, но телефон был выключенным.

В Амурской области его грузовик Mercedes сломался, но водителю удалось дотянуть до Бурятии. В Иволгинском районе закончилась солярка и еда.

«Так и просидел в кабине шесть дней. Просто мне было стыдно подойти к прохожему и попросить даже хлеба», — рассказал мужчина, его слова приводит издание KP.Ru.

На седьмой день к застрявшему водителю подоспела помощь. Местные жители привезли еды, собрали денег и дали топливо. Средства собирали в социальных сетях.

Один из коллег водителя нашел необходимые запчасти и отремонтировал грузовик. Вернувшись в Новосибирск, дальнобойщик планирует поехать в Московскую область, чтобы встретиться с заказчиком.

Он сказал, что работодатель всегда вовремя платил, может, сейчас он заболел, и задержка произошла не по его вине.

Ранее сообщалось, что водитель «Газели» в Петербурге проскочил «мост глупости», где обычно застревают другие грузовики.