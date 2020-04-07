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07.04.2020
Шутки Deutsche Welle
о проблеме с коронавирусом в России
могут лишить издание аккредитации
Деятельность немецкого издания Deutsche Welle (DW) в России необходимо взять на контроль, так как СМИ способствует созданию в российском обществе панических настроений, объясняя читателям неспособность власти справиться с коронавирусом. Также DW игнорирует претензии властей касательно некорректного освещения борьбы РФ с COVID-19.
Что произошло с DW?
Сетевое издание DW 4 апреля опубликовало материал, посвященный первому возбуждению уголовного дела в России по статье 207.1 УК РФ – «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан». Фигурантом дела стала жительница Сестрорецка Анна Шушпанова, участвующая в тиражировании фейка о том, что местные врачи отправили коронавирусного больного лечиться на дому. При этом медики якобы не переписали данные лиц, с которым контактировал зараженный. Новость была размещена в одной из групп социальной сети «ВКонтакте». Позднее сообщение было признано недостоверным, а правоохранительные органы начали следствие.
Анна Шушпанова
За жителя Петербурга вступились адвокаты из «Правозащиты Открытки» (юридическое подразделение признанного нежелательной НКО «Открытая Россия»). В беседе с DW правозащитники раскритиковали новую норму УК, призванную бороться с распространением фейков и насаждением паники. По мнению адвокатов НКО, статья направлена на ограничение свободы слова и информации о коронавирусе.

На материал иностранного СМИ обратила внимание комиссия Госдумы по иностранному вмешательству. По мнению председателя комиссии Василия Пискарева, публикация DW, содержащая обвинения в покушении на гражданские права, не соответствует действительности. Материалы DW и других зарубежных изданий будут проанализированы на соответствие российскому законодательству, отметил политик.
«Сейчас все мы, каждая из стран, должны объединить усилия для борьбы с вирусом и не использовать общую беду как повод для политического противостояния. При этом распространение фейков, которые сеют панику или страх, также в каком‑то смысле является опасной инфекцией, и мы должны им противодействовать».
Василий Пискарев
Председатель Комисии по иностранному вмешательству
Редакция Deutsche Welle отреагировала на заявление российского политика, опубликовав мнение пресс-секретаря DW Кристофа Юмпельта (Christoph Jumpelt). Представитель СМИ заявил, что журналисты «просто осветили событие» и действовали в интересах россиян, предоставив полную информацию. По мнению Юмпельта, внимание к СМИ со стороны властей настораживает, а критика является «выражением неуверенности».
Кристофа Юмпельта (Christoph Jumpelt)
«Двойной стандарт» — формат DW
Материал DW о работе юристов «Открытой России» и поддержка журналистами тезиса об «ограничении свободы слова» при освещении борьбы с коронавирусом вряд ли можно считать «объективной подачей» событий в России. Это скорее проявление «двойных стандартов» и очередной признак ведения подрывной деятельности.
Российская законодательная новелла о введении уголовной ответственности за дезинформацию внедрена на основе зарубежного опыта. В западных странах не первый год борются с фейками в Сети. В той же Германии с 1 января 2018 года действует закон «Об улучшении правоприменения в социальных сетях» (его же именуют законом о Facebook), который регулирует применение норм законодательства по отношению к фейковому контенту в соцсетях, а также к сообщениям, содержащим язык вражды или ненависти. Политики объяснили его создание необходимостью сохранять государственную стабильность и не допускать распространения ложных сведений. Публикация фейков чревата наказанием и выплатой многомиллионных штрафов. Немецкое национальное законодательство позволяет привлекать к юридической ответственности за публикации журналистов.
Российский закон о фейках по своей сути схож с немецким, и направлен на пресечение незаконной деятельности. Это же касается и деятельности журналистов. Однако опыт РФ по борьбе с ложной информацией у DW – это «феодализм», «тоталитаризм» и «нарушение свободы слова», а аналогичный подход к этой же проблеме в Германии – борьба за стабильность госсистемы.
Этот случай не единственный. Обратим внимание на то, как немецкое издание позиционирует действия российских и немецких властей по контролю самоизоляции и мер карантина в связи с распространением коронавируса. Согласно данным ВОЗ, сегодня в Германии выявлено 95 391 случай заражения COVID-19, умерло 1434 человека.
В связи с быстрым распространением вируса власти Германии приняли решение ввести карантинные меры, а также призвали граждан к самоизоляции. К обеспечению порядка привлекли правоохранительные органы. Нарушение карантинных требований в ФРГ жестко карается по закону. Улицы патрулируют полицейские наряды, а нарушителей привлекают к административной ответственности за организацию вечеринок и шашлыков в парках. Штрафы в разных федеральных землях варьируются от 100-200 евро до 2500. Некоторых нарушителей начали отправлять в тюрьму за систематическое нарушение правил самоизоляции. DW, освещая это, подчеркивает, что таким образом в Германии показывают серьезное отношение к борьбе с коронавирусом.
К России подход кардинально отличается. Меры контроля заболевания преподносятся с позиции «тоталитаризма», создания в РФ «цифрового гетто». Решения сопровождаются сатирическими, карикатурными картинками и видео. Так, намерение московских властей отслеживать перемещение коронавирусных больных, лечащихся дома (легкая форма), было высмеяно «предупреждением о перегибе». Да и сама самоизоляция в РФ подверглась неуместному критическому переосмыслению.
Логичный вопрос к редакции DW: почему жесткие меры со стороны полиции по отношению к гражданам в Германии – это забота о населении, а в России это преподносится как «тоталитаризм» и является предметом для шуток?
«Мультипликационная паника»
DW не ограничивается выпуском критических статей и юмористических картинок о борьбе РФ с коронавирусом. Издание публикует материалы, которые содержат признаки нагнетания паники и намеренной деморализации населения. Так редакция на сайте издания опубликовала мультипликационный ролик своего проекта «Заповедник», в котором ситуацию с распространением COVID-19 в России представила в виде наплыва «российского Титаника» на «коронавирусную мину», а потом и вовсе корабль разбила об «айсберг социально-экономических последствий». В мультфильме изображен экипаж корабля, представленный высокопоставленными российскими политиками, включая президента РФ Владимира Путина в роли капитана. Диалог специалистами DW составлен таким образом, чтобы сформировать у зрителя впечатление, что власти нет дела до проблем россиян, а ситуация с коронавирусом для них – мелочь, на которую не стоит обращать внимание. Важно, что подобных оскорбительных роликов о Германии, борьбе с коронавирусом и канцлере Ангеле Меркель DW не делает.
Подобное освещение событий вряд ли можно назвать «объективным». Правительство России в борьбе с коронавирусом работает под личным контролем президента Владимира Путина, оперативно переключившимся на решение актуальных задач для недопущения распространения заболевания. По указу президента проводится подотчетная инвентаризация, разрабатываются тесты, а также вырабатываются меры преодоления экономических последствий. Однако DW подает все иначе, занимаясь созданием атмосферы недоверия россиян к органам власти, закладывая фундамент для инспирирования протестных настроений.
DW прибегает к подобной пропаганде не в первый раз. Точно такой же подход с использованием двойных стандартов, манипулятивных политтехнологий и насаждения паники использовался летом 2019 года, когда редакция освещала избирательную кампанию в московский парламент. Российских полицейских, которые часами уговаривали людей покинуть незаконные акции, описывали как варваров, якобы с особой жестокостью задерживающих москвичей на несанкционированных митингах. И это притом, как в самой Германии на незаконных митингах работают деэскалационные отряды с травматическим оружием, а полицейские без каких-либо санкций применяют силу к населению, избивая женщин. Только для редакции избитые в Германии – не «мирные граждане», а нарушители, заслуженно понесшие наказание. Очень «удобная демократия» и выборочная слепота.
Учитывая работу DW в Москве летом 2019 года, подачу ситуации с коронавирусом сейчас, претензии комиссии Госдумы по иностранному вмешательству имеют основание. Деятельность Deutsche Welle в России необходимо взять на контроль в связи с подрывной деятельностью, направленной на создание в российском обществе панических настроений. При выявлении фейковых материалов или деструктивной деятельности, издание DW должно понести ответственность в соответствии с законодательством РФ, вплоть до лишения аккредитации. Может в таком случае иностранное СМИ поймет, что эпидемия и смерти людей – не повод для шуток в России.
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