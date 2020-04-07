DW не ограничивается выпуском критических статей и юмористических картинок о борьбе РФ с коронавирусом. Издание публикует материалы, которые содержат признаки нагнетания паники и намеренной деморализации населения. Так редакция на сайте издания опубликовала мультипликационный ролик своего проекта «Заповедник», в котором ситуацию с распространением COVID-19 в России представила в виде наплыва «российского Титаника»
на «коронавирусную мину», а потом и вовсе корабль разбила об «айсберг социально-экономических последствий». В мультфильме изображен экипаж корабля, представленный высокопоставленными российскими политиками, включая президента РФ Владимира Путина в роли капитана. Диалог специалистами DW составлен таким образом, чтобы сформировать у зрителя впечатление, что власти нет дела до проблем россиян, а ситуация с коронавирусом для них – мелочь, на которую не стоит обращать внимание. Важно, что подобных оскорбительных роликов о Германии, борьбе с коронавирусом и канцлере Ангеле Меркель DW не делает.