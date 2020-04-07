Учитывая работу DW в Москве летом 2019 года, подачу ситуации с коронавирусом сейчас, претензии комиссии Госдумы по иностранному вмешательству имеют основание. Деятельность Deutsche Welle в России необходимо взять на контроль в связи с подрывной деятельностью, направленной на создание в российском обществе панических настроений. При выявлении фейковых материалов или деструктивной деятельности, издание DW должно понести ответственность в соответствии с законодательством РФ, вплоть до лишения аккредитации. Может в таком случае иностранное СМИ поймет, что эпидемия и смерти людей – не повод для шуток в России.

