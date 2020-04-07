Осташко и Ortega прокомментировали иск Пригожина к Соболь

Евгений Пригожин, возглавляющий компании «Конкорд кейтеринг» и «Конкорд менеджмент и консалтинг», обвинил юриста так называемого ФБК Любовь Соболь в распространении ложной информации. Бизнесмен подал иск к юристу «Фонда борьбы с коррупцией» (признан в России иноагентом) Любови Соболь с требованием опровергнуть обвинения в причастности к нападению на ее мужа. По словам предпринимателя, юрист ФБК пытается распространить информацию, не имеющую ничего общего с реальностью.

«По моему мнению, как человек с извращенной психикой, Соболь часто делает самые нелепые и неадекватные высказывания. Мне кажется, что более логичная версия произошедшего — Соболь сама уколола в попу своего мужа, занимаясь ролевыми играми», — приводит слова Евгения Пригожина пресс-служба предпринимателя.

Он добавил, что юристы работают над возможностью расширения исковых требований к Любови Соболь.

Соболь хайпует

Как отметил политический аналитик, автор Telegram-канала Ortega Станислав Яковлев, Соболь, как всегда, пытается «хайпануть». После кампании с выборами в Мосгордуму она почувствовала тягу к раскрутке собственной персоны.

«У Соболь только два человека, которые во всем виноваты, — иронизирует собеседник ФАН. — Это Евгений Пригожин и Маргарита Симоньян.

«Все негативные истории, которые с ней происходили, возможно, были даже инсценированными. Разумеется, Люба будет наращивать свой социально-политический капитал, и у нее во всем и везде будут виноваты эти два человека, она по ним активно работает. И через эту призму будет трактовать весь свой жизненный негатив, который с ней будет происходить. Если его не будет, она его придумает», — уверен Станислав Ортега.

По мнению политолога, Соболь, Алексей Навальный и их единомышленники уже порядком всем надоели своим деструктивным активизмом. Обращение Евгения Пригожина в суд — это цивилизованно и правильно, убежден Ортега.

Выйти из тени Навального

Политолог, главный редактор PolitRussia Руслан Осташко считает, что представители российской либеральной тусовки, и Соболь в том числе, собираются вести самостоятельно политическую карьеру. Поэтому им необходимо зарабатывать известность, очки и бонусы.

«Это делается для того, чтобы западные спонсоры им профинансировали предвыборную или агитационную кампанию. В таком контексте им выгодно нападать исключительно на крупных и известных людей. И это не важно, что он не имеет к ней никакого отношения. Соболь нападает на Пригожина, значит, он для нее является крючком, который, по ее мнению, должен вытащить ее в большой мир политики. Она показывает западным спонсорам, мол, посмотрите, какие у меня большие и крупные оппоненты. На PolitRussia выходило множество материалов про Соболь, и она ни разу не вякнула, что там что-то неверно, неправильно», — пояснил Руслан Осташко.

Осташко напомнил, что Пригожин — это статусный человек, а Соболь прыгает на него «как моська на слона».

«Суд, я уверен, встанет на сторону Пригожина. И примет законное и правильное решение», — добавил Руслан Осташко.

Любовь Соболь еще с 2016 года не перестает паразитировать на нападении на ее супруга. В произошедшем она обвиняет Евгения Пригожина. Однако каких-либо доказательств, которые могли бы подтвердить эту версию, Соболь так и не представила.