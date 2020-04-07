Составлен прогноз окончания эпидемии коронавируса в разных странах

Бостон, 7 апреля. Пик заболеваемости коронавирусом нового типа в России придется на первую неделю мая. Об этом заявила одна из ведущих международных консалтинговых компаний Boston Consulting Group (BCG), которая составила свой прогноз окончания эпидемии в разных странах.

Специалисты в своем исследовании основывались на отчетах правительств, публикациях в СМИ, сведениях о медицинской инфраструктуре и других показателях.

Согласно прогнозу, в России пик распространения COVID-19 ожидается на начало следующего месяца, а карантинные меры могут отметить в конце июня — начале июля.

В большинстве европейских стран и в Соединенных Штатах пик активности коронавируса придется на вторую половину апреля — май, считают в BCG. Карантин в этих государствах может закончиться к началу июля. Исключением могут стать Норвегия и Швеция — они планируют отказаться от ограничительных мер чуть раньше.

Что касается ЮАР, Бразилии и Аргентины, то в этих странах, считают эксперты, пик заболеваемости придется на июнь. Прекратить карантин государства смогут в августе.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом нового типа в мире превысило миллион человек, более 76 тысяч пациентов скончались. Еще 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию. В России, как пишет НСН, общее число заразившихся достигло почти 7,5 тысячи.

Вспышка инфекции произошла в китайской провинции Хубэй в конце прошлого года. Некоторые специалисты считают, что вирус могли разработать в США и завезти на территорию КНР. На это, в частности, указывают банки с пометкой «Бактериологическая опасность», которые китайцы нашли на территории бывшего американского консульства в Ухани.

Больше всего от коронавируса пострадали Италия, США и Испания. COVID-19 заразились многие известные личности, причем некоторые звезды уже пожертвовали миллионы долларов на борьбу с пандемией, передает Infox.ru.