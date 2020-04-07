Политолог Елисеева отметила лояльность Twitter к фейкам о коронавирусе

Москва, 6 апреля. Роскомнадзор должен мониторить социальные сети и своевременно блокировать фейки о коронавирусе, считает политолог Наталья Елисеева.

Многочисленные фейки о коронавирусе заполнили российский сегмент. Вбросы о количестве зараженных регулярно пополняются новыми недостоверными сведениями. Ранее сотрудникам полиции удалось вычислить создателя одного такого фейка. 27-летний уроженец Улан-Удэ распространял информацию якобы о 60 зараженных коронавирусом в Бурятии, когда в реальности вирус подтвердился у 19 человек в республике.

Елисеева отметила, что сотрудники силовых ведомств должны своевременно реагировать на вбросы и блокировать их, чтобы не допустить распространения паники.

«Для того, чтобы купировать панику, нужно отрабатывать все такие моменты и информационные вбросы, которые могут навредить человеку. Есть люди впечатлительные, и сейчас много времени они проводят в интернете. Там мало грамотных статей и среди них есть непроверенные факты, которые только вредят», — заявил политолог в комментарии Nation News.

По словам Елисеевой, задача Роскомнадзора в данной ситуации мониторить и блокировать фейки, которые могут навредить обществу и привести к паническим настроениям. Политолог добавила, что РКН не в силах заставить Facebook и Twitter, известные своей лояльностью к фейкам, изменить политику.

«Twitter — это вообще отдельная вселенная, которая направлена против части русскоязычного сегмента», — подчеркнула эксперт.

Она напомнила, что в 2014-2015 годах было заблокировано множество аккаунтов в Twitter за распространение недостоверной информации.

«Нужно понимать, что Twitter и Facebook не находятся в России и наш рынок для них не такой большой. Здесь вопрос больше не про «повлиять». Есть Роскомнадзор, который должен заниматься мониторингом и разбираться с этими социальными сетями», — подытожила политолог.

По состоянию на 7 апреля, в России зарегистрировано 7497 случаев заражения коронавирусом, летальных исходов — 58.