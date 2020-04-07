Волан-де-Морт распял Иисуса. Роман Носиков с обращением к маглам на самоизоляции

В стране — пандемия и самоизоляция. Поэтому те, кто не носится по стране, нарушая предписания, могут заняться подходящим делом — выражением себя в творчестве.
Творчество — штука серьезная, обоюдоострая, а иногда совершенно непредсказуемая. Не предугадаешь.
Но есть один закон, который действует всегда и не имеет исключений. Вот он: о чем бы ни хотел поведать нам творец, он рассказывает о себе. Исключений не бывает. Любое творчество — отражение творца в том, что он описывает.
Увы, это отражение не всякий творец сам способен рассмотреть. Очень многие произведения никогда не увидели бы свет, если бы их создатели могли как следует рассмотреть, как они в созданном отразились…
Маглы с харями
Группа «Сплин» на самоизоляции выложила в Сеть новую песенку — «Передайте это Гарри Поттеру, если вдруг его встретите».
В песне солист Александр Васильев жалуется, что его окружают наглые злые маглы с харями. Под руководством Волан-де-Морта они изо всех щелей качают газ, ведут Васильева на плаху и гноят людей в Бутырке за правду о том, что король-то голый.
Маглы совсем охренели, Гарри,
Мир почернел от дыма и гари.
Если б ты видел все эти хари,
Ты бы разбил очки.
«Замечательная на самом деле песня. Именно так все и должно было трансформироваться в умах нашей творческой элиты, — заметил по этому поводу историк Александр Дюков. — Малфои призывают Гарри Поттера прийти и спасти от распоясавшихся маглов, не дающих малфоям расправить плечи».
Невозможно не согласиться: здесь полный набор. Тут и социальное презрение — с приписыванием «большому народу» гипертрофированных отрицательных черт. И социальное творчество, то есть специфическая процедура из групповой психологии, к которой члены группы прибегают, чтобы безо всякого труда изменить оценку собственного статуса — проще говоря, наврать про себя.
Правда, к социальному творчеству обычно прибегают депривированные группы, чтобы придумать себе статус повыше. В случае же «Сплина» все ровно наоборот — группа с высоким социальным статусом придумывает себе обиды, репрессии и угнетения, чтобы создать видимость социальной депривации на фоне группы «охреневшие, злые и наглые маглы».
Почему это происходит, мы обсудим чуть позже. А пока позвольте привести еще один пример поэтического осмысления реальности.
Бился неистово он на кресте
Странный, внезапный случился конфуз,
Чтоб не сказать — беда:
Ночью задержан в Москве Иисус
На Патриарших Прудах.
Пять росгвардейцев схватили его
Где-то примерно в три.
Он превратил воду в вино
Прямо у них внутри.
Он спровоцировал свой арест,
Был случайно распят.
Вел себя странно, залез на крест.
Так они говорят.
Бился неистово он на кресте,
Сделал ребра перелом.
Дырки, ну, то есть — стигматы те,
Они уже были на нем...
Это стихотворение написано по случаю задержания за выгул собаки в парке на Патриарших прудах, закрытом на карантин из-за пандемии коронавируса, некоего «Иисуса» Воробьева, вот этого.
В нашей реальности сотрудники полиции вежливо попросили Воробьева не нарушать правила карантина и не разносить заразу. Он не подчинился, нахамил, был задержан и приговорен к штрафу.
В поэме его распяли за проповедь любви и мира.
Эти реальности — та, что дана нам в ощущениях, и та, что ударными темпами создается креативным классом «немаглов», — не имеют ничего общего. Они никак не пересекаются.
Возникает вопрос: зачем это делается? Для чего создавать реальность, в которой у власти — смесь Ирода и Волан-де-Морта, натравливающая маглов на волшебников и распинающая Иисуса?
Может быть, это такой вид революционной пропаганды? Но любая революционная деятельность обязательно опирается на реальность и народ. Здесь же все обстоит противоположным образом: «криэйторы» погружают себя в бредовые фантазии, вызывающие у них страх перед народом и ненависть к нему.
Лучшая новость за сегодня
Взглянем, как ведет себя в условиях эпидемиологического кризиса целевая аудитория этого креатива.
Вот небольшая подборка комментариев к новости о пожаре на строительной площадке инфекционной больницы в Новой Москве:
Svetlana Grif: Ахахаха)))
Руслан В. Козырев: Из говна и палок? Теперь еще и палки сгорели? Эх...
Елена Куликова: Бог шельму метит!
Олег Бор: жалко поле на котором ее строят
Вот комментарии к новости о том, что депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова заразилась вирусом:
Marina Klimova: Эту <...> только вперед ногами можно было вынести от нашего района. Непотопляемая!! Наконец то.
Tatiana Grechushkina: лучшая новость за сегодня
А вот комментарии к предостережению заммэра Москвы Анастасии Раковой о том, что дети могут переносить инфекцию и заражать взрослых:
Sona Adalyan: А кто она такая вообще? Зачем нам ее мнение тут? Пусть варит дома борщ и не лезет в вопросы, которыми по определению владеть не может!
Елена Куликова: Вот ей верить — СЕБЯ НЕ УВАЖАТЬ! Она не желает чтобы детей выводили погулять на улицу, чтобы они были здоровы! кислород и солнце первые целители от всех ВИРУСОВ!!! а за целый месяц сидения в заточении, самые крепкие ЗАХИРЕЮТ! ОНА-САМОЕ СТРАШНОЕ СУЩЕСТВО В МОСКВЕ!
Екатерина Екатерина: У <...>раковой...пандемия мозга
Li Irina: Всех этих чинотварей всей толпой в мусорные баки надо заталкать. Даромоеды
Инесса Чиликина: Собаки бешеные
Николай Миненко: Скоро скажет сдавать детей на проверку и принудительную вакцинацию. Не удивлюсь.
Рядом с нами существует вполне ощутимая прослойка людей, которые рады тому, что распространяется эпидемия и горит больница (на самом деле пожар был в бытовке). Они ненавидят человека, который пытается их защитить, предупредить и спасти.
Могут ли они это делать с полным чувством своей правоты в том мире, в котором живем мы, — несовершенном, но не безнадежном?
Нет.
Они могут это делать только в мире, который создает для них креативный класс — в невыносимом адище для каждого, у кого лицо хоть немного светлое и есть хоть один доброкачественный ген. Вот в этом аду ненависть законна.
То есть эти вот завывания и нытье — не для жалости. Они не хотят, чтобы их пожалели. Они отмывают и узаконивают ненависть.
Причем не к правящему классу: тот вообще существует в виде фантазма, Ирода, Волан-де-Морта и так далее. Это легализация ненависти к «маглам» — пособникам. Истинным носителям зла. Реальному источнику их проблем. Чуть раньше это были «ватники». «Колорады». «Анчоусы». «86 процентов».
Мы, конечно, несовершенны. И наверное, могли бы быть лучше. Не ради этих людей, а ради себя хотя бы. Умнее, честнее, трезвее, стройнее. Да и богаче. Тогда и «не-маглы» тоже были бы богаче, здоровее и счастливее. Но мы не смогли — и их не вывезли.
«Волчья сыть да травяной мешок».
В этом — наша перед ними ужасная неискупаемая вина, за которую мы еще перед ними не расплатились.
Прямо об этом не скажешь. Как-то некрасиво. Поэтому на Патриарших прудах Волан-де-Морт распинает Иисуса. Смысл — тот же.