Волан-де-Морт распял Иисуса. Роман Носиков с обращением к маглам на самоизоляции

В стране — пандемия и самоизоляция. Поэтому те, кто не носится по стране, нарушая предписания, могут заняться подходящим делом — выражением себя в творчестве.

Творчество — штука серьезная, обоюдоострая, а иногда совершенно непредсказуемая. Не предугадаешь.

Но есть один закон, который действует всегда и не имеет исключений. Вот он: о чем бы ни хотел поведать нам творец, он рассказывает о себе. Исключений не бывает. Любое творчество — отражение творца в том, что он описывает.

Увы, это отражение не всякий творец сам способен рассмотреть. Очень многие произведения никогда не увидели бы свет, если бы их создатели могли как следует рассмотреть, как они в созданном отразились…

Маглы с харями

Группа «Сплин» на самоизоляции выложила в Сеть новую песенку — «Передайте это Гарри Поттеру, если вдруг его встретите».

В песне солист Александр Васильев жалуется, что его окружают наглые злые маглы с харями. Под руководством Волан-де-Морта они изо всех щелей качают газ, ведут Васильева на плаху и гноят людей в Бутырке за правду о том, что король-то голый.

Маглы совсем охренели, Гарри,

Мир почернел от дыма и гари.

Если б ты видел все эти хари,

Ты бы разбил очки.

«Замечательная на самом деле песня. Именно так все и должно было трансформироваться в умах нашей творческой элиты, — заметил по этому поводу историк Александр Дюков. — Малфои призывают Гарри Поттера прийти и спасти от распоясавшихся маглов, не дающих малфоям расправить плечи».

Невозможно не согласиться: здесь полный набор. Тут и социальное презрение — с приписыванием «большому народу» гипертрофированных отрицательных черт. И социальное творчество, то есть специфическая процедура из групповой психологии, к которой члены группы прибегают, чтобы безо всякого труда изменить оценку собственного статуса — проще говоря, наврать про себя.

Правда, к социальному творчеству обычно прибегают депривированные группы, чтобы придумать себе статус повыше. В случае же «Сплина» все ровно наоборот — группа с высоким социальным статусом придумывает себе обиды, репрессии и угнетения, чтобы создать видимость социальной депривации на фоне группы «охреневшие, злые и наглые маглы».

Почему это происходит, мы обсудим чуть позже. А пока позвольте привести еще один пример поэтического осмысления реальности.

Бился неистово он на кресте

Странный, внезапный случился конфуз,

Чтоб не сказать — беда:

Ночью задержан в Москве Иисус

На Патриарших Прудах.

Пять росгвардейцев схватили его

Где-то примерно в три.

Он превратил воду в вино

Прямо у них внутри.

Он спровоцировал свой арест,

Был случайно распят.

Вел себя странно, залез на крест.

Так они говорят.

Бился неистово он на кресте,

Сделал ребра перелом.

Дырки, ну, то есть — стигматы те,

Они уже были на нем...

Это стихотворение написано по случаю задержания за выгул собаки в парке на Патриарших прудах, закрытом на карантин из-за пандемии коронавируса, некоего «Иисуса» Воробьева, вот этого.

В нашей реальности сотрудники полиции вежливо попросили Воробьева не нарушать правила карантина и не разносить заразу. Он не подчинился, нахамил, был задержан и приговорен к штрафу.

В поэме его распяли за проповедь любви и мира.

Эти реальности — та, что дана нам в ощущениях, и та, что ударными темпами создается креативным классом «немаглов», — не имеют ничего общего. Они никак не пересекаются.

Возникает вопрос: зачем это делается? Для чего создавать реальность, в которой у власти — смесь Ирода и Волан-де-Морта, натравливающая маглов на волшебников и распинающая Иисуса?

Может быть, это такой вид революционной пропаганды? Но любая революционная деятельность обязательно опирается на реальность и народ. Здесь же все обстоит противоположным образом: «криэйторы» погружают себя в бредовые фантазии, вызывающие у них страх перед народом и ненависть к нему.

Лучшая новость за сегодня

Взглянем, как ведет себя в условиях эпидемиологического кризиса целевая аудитория этого креатива.

Вот небольшая подборка комментариев к новости о пожаре на строительной площадке инфекционной больницы в Новой Москве:

Svetlana Grif: Ахахаха)))

Руслан В. Козырев: Из говна и палок? Теперь еще и палки сгорели? Эх...

Елена Куликова: Бог шельму метит!

Олег Бор: жалко поле на котором ее строят

Вот комментарии к новости о том, что депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова заразилась вирусом:

Marina Klimova: Эту <...> только вперед ногами можно было вынести от нашего района. Непотопляемая!! Наконец то.

Tatiana Grechushkina: лучшая новость за сегодня

А вот комментарии к предостережению заммэра Москвы Анастасии Раковой о том, что дети могут переносить инфекцию и заражать взрослых:

Sona Adalyan: А кто она такая вообще? Зачем нам ее мнение тут? Пусть варит дома борщ и не лезет в вопросы, которыми по определению владеть не может!

Елена Куликова: Вот ей верить — СЕБЯ НЕ УВАЖАТЬ! Она не желает чтобы детей выводили погулять на улицу, чтобы они были здоровы! кислород и солнце первые целители от всех ВИРУСОВ!!! а за целый месяц сидения в заточении, самые крепкие ЗАХИРЕЮТ! ОНА-САМОЕ СТРАШНОЕ СУЩЕСТВО В МОСКВЕ!

Екатерина Екатерина: У <...>раковой...пандемия мозга

Li Irina: Всех этих чинотварей всей толпой в мусорные баки надо заталкать. Даромоеды

Инесса Чиликина: Собаки бешеные

Николай Миненко: Скоро скажет сдавать детей на проверку и принудительную вакцинацию. Не удивлюсь.

Рядом с нами существует вполне ощутимая прослойка людей, которые рады тому, что распространяется эпидемия и горит больница (на самом деле пожар был в бытовке). Они ненавидят человека, который пытается их защитить, предупредить и спасти.

Могут ли они это делать с полным чувством своей правоты в том мире, в котором живем мы, — несовершенном, но не безнадежном?

Нет.

Они могут это делать только в мире, который создает для них креативный класс — в невыносимом адище для каждого, у кого лицо хоть немного светлое и есть хоть один доброкачественный ген. Вот в этом аду ненависть законна.

То есть эти вот завывания и нытье — не для жалости. Они не хотят, чтобы их пожалели. Они отмывают и узаконивают ненависть.

Причем не к правящему классу: тот вообще существует в виде фантазма, Ирода, Волан-де-Морта и так далее. Это легализация ненависти к «маглам» — пособникам. Истинным носителям зла. Реальному источнику их проблем. Чуть раньше это были «ватники». «Колорады». «Анчоусы». «86 процентов».

Мы, конечно, несовершенны. И наверное, могли бы быть лучше. Не ради этих людей, а ради себя хотя бы. Умнее, честнее, трезвее, стройнее. Да и богаче. Тогда и «не-маглы» тоже были бы богаче, здоровее и счастливее. Но мы не смогли — и их не вывезли.

«Волчья сыть да травяной мешок».

В этом — наша перед ними ужасная неискупаемая вина, за которую мы еще перед ними не расплатились.

Прямо об этом не скажешь. Как-то некрасиво. Поэтому на Патриарших прудах Волан-де-Морт распинает Иисуса. Смысл — тот же.