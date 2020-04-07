Джабаров рассказал, на кого направлен закон о наказании за уничтожение воинских памятников

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который вводит уголовную ответственность за уничтожение или повреждение памятников защитникам Отечества как на территории России, так и за ее пределами. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Сенатор Владимир Джабаров уверен, что этот закон поможет бороться с уничтожением воинских памятников и захоронений в других странах.

Принятый акт дополняет Уголовный кодекс РФ новой статьей, согласно которой уничтожение или же повреждение расположенных как на территории России, так и за ее пределами воинских захоронений, памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества, влечет за собой наказание в виде лишения свободы до трех лет, принудительных работ на тот же срок или штрафа до 3 млн рублей.

Вторая часть статьи вводит повышенную ответственность за те же действия, направленные на уничтожение или повреждения памятников, увековечивающих память защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны, а также если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору или с применением насилия или угрозой его применения. В этом случае преступникам будет грозить уже до пяти лет лишения свободы либо принудительных работ, или штраф от 2 до 5 млн рублей.

По словам первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, это «абсолютно правильный и своевременный закон», который позволит защищать память советских воинов, отдавших свою жизнь в борьбе с фашистской Германией.

«К счастью у нас таких случаев практически не бывает, ну только пара моментов, когда молодежь по глупости чем-то подобным занимается, хотя тоже несет за это ответственность. Да, был случай, когда один из «молодцов» в Москве к вечному огню проехал на машине и потом понес наказание. Но вот, к сожалению, в странах бывшего соцлагеря, в Польше, Чехии, Прибалтике это имеет место быть. Последний случай как раз произошел в Праге, когда демонтировали памятник маршалу Коневу, освободителю столицы страны. Тогда еще староста района [Ондржей Коларж] съязвил по этому поводу, заявив, что у памятника видите ли не было маски во время эпидемии коронавируса. И это такая мерзость, которая возмутила весь наш народ», — сообщил сенатор в интервью корреспонденту ФАН.

Соответственно, если бы российские правоохранители выявили в действиях Коларжа состав преступления, то, согласно новому закону, в его отношении могло бы быть возбуждено уголовное дело, позволяющее его преследовать по всей территории Чехии, а возможно, даже и по всему миру.

«Так, кстати, делают американцы, когда кто-то нарушает их законодательство. Они, несмотря ни на что, задерживают таких людей, экстрадируют к себе и предают суду. Я думаю, что, если мы такое сделаем, если будет прецедент, то, наверно, в следующий раз дураки, мягко говоря, поостерегутся. Это же идиоты, которые истории своей не знают и, вместо личной благодарности этому человеку (маршалу Коневу. — Прим. ФАН), они сносят его памятник. Ну и были другие факты, когда Польша кучу памятников сносила, Латвия, Литва, Эстония тоже. Если этот закон заработает, будет очень здорово. Да, понятно, что не всегда будет возможность таких людей наказать, но то что их можно заочно судить и объявлять в розыск — это правильно. Но тут важно отметить — оценку все равно должны давать юристы», — заключил Владимир Джабаров.

Напомним, сам закон был принят нижней палатой парламента 31 марта 2020 года и одобрен Советом Федерации 2 апреля 2020 года.