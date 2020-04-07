Путин призвал принимать адекватные решения для борьбы с коронавирусом

Москва, 7 апреля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что решения по борьбе с коронавирусом должны быть адекватны ситуации.

Во вторник Путин провел совещании с экспертами по вопросам развития ситуации с коронавирусной инфекцией и мерам по ее профилактике.

«Все наши решения должны быть соразмерны угрозе и адекватны ситуации. Главное — это безопасность и здоровье граждан России», — сказал глава государства.

В ходе совещания президент РФ подчеркнул, что пик эпидемии коронавируса еще не пройден. Путин призвал россиян в ситуации с вирусом учиться на чужих ошибках.

По состоянию на 7 апреля, в России зарегистрировано 7497 случаев заражения коронавирусом, летальных исходов — 58.

Ранее глава кабмина РФ Михаил Мишустин заявил, что российское правительство готовит новый пакет мер по поддержке населения и бизнеса в связи ситуацией, вызванной коронавирусом. По словам премьера, новый пакет охватывает широкий круг решений, включая вопросы поддержки населения и предпринимателей.