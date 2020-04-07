Путин заявил, что пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден

Москва, 7 апреля. Пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин.

«Мы самым внимательным образом отслеживаем ситуацию, учитываем и позитивный, и негативный опыт других стран. Вновь отмечу, что пик эпидемии еще не пройден. Сейчас крайне важно избежать чужих ошибок, извлечь уроки и сделать выводы», — отметил он, выступая на совещании по борьбе с коронавирусом.

Отметим, что в совещании приняли участие вице-премьер РФ Ольга Голодец, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минздрава Михаил Мурашко, а также эксперты и руководители лечебных и научных организаций. Главной темой совещания, которое проходило в формате видеоконференции, стали принимаемые правительством меры по противодействию распространению вируса, разработка лекарств и вакцины.

По словам специалистов, первая вакцина будет создана минимум через 11 месяцев. На ее разработку уходит много времени, поскольку препарат должен пройти все необходимые испытания, прежде чем начнется массовая вакцинация.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.