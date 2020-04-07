Доктор Мясников назвал реальные причины смерти пациентов с коронавирусом

Москва, 7 апреля. Большая часть людей, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию, умирают не от COVID-19, заявил российский врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «Соловьев LIVE» на YouTube-канале. Он назвал реальные причины смерти зараженных коронавирусом.

«От чего умирает больной (с коронавирусной инфекцией. — Прим. ФАН)? 90% умирающих от коронавируса умирает не от коронавируса», — заявил доктор Мясников в разговоре с телеведущим Владимиром Соловьевым.

Соловьев согласился с врачом, отметив, что, действительно, люди, у которых тест на COVID-19 был положительным, умирают от других заболеваний, развитие которых было спровоцировано инфекцией, пришедшей из Китая.

«Они умирают от других болезней, которые обострились из-за коронавируса, потому что коронавирус оттягивает иммунные силы, и человек перестает бороться», — продолжил Мясников, заметив, что у кого-то из умерших есть онкология, инфаркт, сахарный диабет.

По его словам, в основном в мире люди умирают от инфаркта, сахарного диабета. Говоря о количестве смертей от гриппа, Мясников сообщил, что в США скончались 16 тысяч человек за сезон. Он подчеркнул, что это зарегистрированные случаи.

Напомним, первые случаи заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы были в китайском городе Ухань. Согласно последним данным, в мире более 1,3 млн человек заражены, свыше 75 тысяч человек умерли.

Китайские власти считают, что США причастны к созданию нового типа коронавируса. Некоторые эксперты, в частности, бывший эксперт ООН по бактериологическому оружию Игорь Никулин, согласен с утверждением Пекина. По его словам, вирус был создан в одной из секретных лабораторий Пентагона пять лет назад.