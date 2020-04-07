Хадулаев оценил возможность переноса «Бессмертного полка» в Дагестане

Санкт-Петербург, 7 апреля. Акция «Бессмертный полк» состоится в Дагестане, пусть и в усеченном составе. Об этом заявил учредитель РОО «Бессмертный полк — Дагестан» Шамиль Хадулаев, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Медиагруппа «Патриот» во вторник провела онлайн-пресс-конференцию под названием «Бессмертный полк 2020 — помешает ли коронавирус?». Как отметил Хадулаев, в республике зафиксировано 43 случая заболевания COVID-19, четыре человека выздоровели.

По его словам, на акцию «Бессмертный полк» нельзя выйти спонтанно, нужна определенная подготовка. Но сейчас в период пандемии и режима самоизоляции никакая работа не ведется.

Хадулаев оценил возможность переноса акции на более позднее время. Например, на 2 сентября — дату окончания Второй мировой войны.

«Да, есть такое предположение, но у нас народ привык 9 мая. Я более чем уверен, что 9 мая люди все равно могут выйти. И скорее всего, что этот коронавирус к концу апреля, может быть, даже через недели две значительно спадет, и разговор о проведении акции может возобновиться», — сказал он.

По его словам, должной подготовки в таком случае не будет, да и большого количества людей собрать не получится.

«Но, наверное, все-таки акция состоится, мне так кажется… Главное, я знаю, что она конечно будет в усеченном составе», — констатировал он.

Согласно последним данным, в России зафиксировано более семи тысяч случаев заражения коронавирусом, 494 человека выздоровели, 58 скончались. Власти утвердили комплекс мер, направленный на недопущение распространения вируса. В частности, было приостановлено пассажирское сообщение с другими государствами, регионы перешли на режим самоизоляции. До конца апреля продлен режим нерабочих дней.

Ранее глава администрации МО Лисий нос Сергей Сафронов поддержал идею перевода акции в онлайн-формат.