Жена Олега Никитина просит США перевести его из тюрьмы под домашний арест из-за COVID-19

Федеральное бюро тюрем США начнет переводить часть заключенных под домашний арест из-за коронавируса: домой отправятся люди, судимые за преступления разной степени тяжести. Россиянка Наталья Никитина добивается такой же гуманной меры для своего мужа Олега Никитина, который уже семь месяцев находится под следствием в американской тюрьме за нарушение экспортного законодательства.

Наталья связалась с Федеральным агентством новостей и подробно рассказала об условиях содержания в тюрьмах США в разгар пандемии, а также о том, как рассматривается дело ее мужа.

«Арестовали под чужим именем»

Олег Никитин семь месяцев находится в следственном изоляторе федеральной тюрьмы округа Либерти штата Джорджия и ждет окончания затянувшегося следствия. Его арестовали во время рабочей командировки в Штаты: Олег приехал обсуждать поставки оборудования для промышленности. 17 сентября 2019 года его задержали с предварительным обвинением «нарушение экспортного законодательства», но ни консульство РФ, ни наше посольство в известность не поставили.

Минюст официально сообщил о задержании и раскрыл свое видение фактуры дела только в декабре, спустя три месяца. В таком же положении оказались россиянин Антон Черемухин и итальянцы Габриэле Виллоне и Бруно Капарини.

«Их задержали под чужими именами, — рассказывает ФАН Наталья Никитина. — Информацию российским дипломатам не передали. Когда он уже сутки не выходил на связь, я забила тревогу. Сторона, к которой он полетел в рабочую командировку, отвечала на вопросы крайне невнятно. Каждый раз у них были разные версии того, где он находится: то на совещании, то телефон разрядился… В итоге я связалась с адвокатом в США через знакомых в Нью-Йорке — мне прислали множество фотографий задержанных за сутки в следственном изоляторе Джорджии, и на одном снимке под чужим именем я увидела Олега…»

Еще три месяца Минюст США хранил молчание, пока в одном из телефонных разговоров Наталья не заявила, что хочет обратиться в СМИ и рассказать историю Олега. Через несколько дней на официальном сайте Минюста вышел релиз о задержании, а в СМИ появились первые публикации. Но консула не пускали к россиянину еще три месяца — всего полгода с момента ареста.

Никитин до сих пор находится под следствием, поэтому его супруга не может комментировать обстоятельства дела в прессе. Адвокаты намекают на то, что любое освещение в средствах массовой информации может навредить делу, но сейчас ситуация критическая, считает Наталья.

Из-за распространения коронавируса заключенным запретили звонить (телефонная трубка считается потенциально опасным предметом), с Никитиным нет связи с прошлого четверга, а в его следственный изолятор привозят людей из расформированной нью-йоркской тюрьмы и селят в тот же блок. Разумеется, без карантина.

«Лечить от коронавируса в тюрьмах никого не будут»

Наиболее серьезная ситуация с распространением новой инфекции, по данным Федерального бюро тюрем, сложилась в штатах Огайо и Коннектикут. По информации на 4 апреля, в 22 тюрьмах США числилось свыше 90 заключенных и полсотни сотрудников, зараженных коронавирусом. На 7 апреля число смертей от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, на территории Штатов превысило 10 тысяч. Вирус диагностирован у 368 449 человек, выздоровели 19 919 пациентов.

Впрочем, заключенные скорее попадут в число погибших, а не поправившихся, говорит Наталья Никитина.

«Мы так поняли, что лечить заключенных никто не собирается, — объясняет супруга Олега. — От какого коронавируса лечить, если мужу за все семь месяцев не оказывали никакой помощи, не было медицинского осмотра, не давали принимать лекарства. У него онкология в ремиссии, он должен каждый день принимать таблетки, но там такой возможности нет. За время заключения Олег потерял 20 кг веса — это критическая потеря.

Привлечь внимание врачей удалось только после того, как Наталья обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, а та написала в дирекцию Федерального бюро тюрем США. Только тогда последовала реакция: вызвали врачей, те назначили биохимический анализ крови и анализ на онкомаркеры. В тюрьме, где находится Олег, не соблюдается карантин для вновь прибывших, камеры переполнены, рассказывает Наталья.

«На практике лечить их вряд ли будут: их свезут в спецблок и там они умрут…» — переживает женщина.

Для россиянина просят домашний арест

По словам собеседницы ФАН, Олег Никитин сейчас единственный русский в следственном изоляторе. Ему грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в размере миллиона долларов за нарушение экспортного законодательства, но рядом с ним сидят «тяжелые» преступники, которым за изнасилования, убийства, домашнее насилие вменяются сроки от 25 лет и выше.

«Даже их сейчас отпускают в массовом количестве, — говорит Наталья. — Мы просим для Олега домашний арест, готовы снять ему квартиру для этого, адвокаты бьются за арестантский браслет для него. Но повлиять на это может только руководство штата».

Сейчас семья Никитиных добивается поручительства за Олега со стороны посольства РФ, так как только эта бумага поможет убедить прокурора отправить его на домашний арест.

По словам Натальи, она многократно обращалась в МИД, лично к Марии Захаровой, к Татьяне Москальковой, а последние письма были отправлены в адрес президента РФ Владимира Путина. После этих обращений дело сдвинулось: Олега в тюрьме начали кормить и поить (до того бывало, что ему не давали даже воды). В Вашингтон направили российскую делегацию во главе с сотрудницей МИД Надеждой Шумовой, российские дипломаты добились консульского посещения, разрешенных прогулок и поставок еды.

Даже сейчас, в период пандемии, когда в тюрьмах США начались перебои с продовольствием, россиянину передают продукты, а охранник следит за тем, чтобы их не отняли сокамерники.

«Мой муж — сильный человек, бывший военный. Он не станет раскисать, — уверена Наталья. — Но с ним очень жестко поступали. Он был без еды, без воды, в карцере со своей второй группой инвалидности и хроническими заболеваниями… Я знаю, что похожее раньше переживала Мария Бутина, и честно, я не знаю, как она это вынесла».

Сейчас Олег в камере учит соседей — наркодилеров, убийц — чтению и письму. Почему-то это частая история, печально удивляемся мы с Натальей: русские, угодившие в американские тюрьмы по неясным обвинениям, учат граждан США из низших слоев общества азам грамоты.

«Он мне говорит: «Внесу посильную лепту, чтобы эти люди, кроме того как считать косяки, умели бы свое имя на бумажке написать», — передает Наталья разговор с мужем.

Положение семьи Никитиных становится тяжелее с каждой новой выплатой адвокатам. На судебные разбирательства уже ушло около 500 000 долларов, пришлось продать квартиру, машины. Плохих новостей не выдержала мать Олега — после обширного инфаркта ее не стало.

«Они снова по-подлому поступают, — рассуждает Валерий Бутин, отец освободившейся из тюрьмы США Марии Бутиной. — С Америкой сложно иметь дело: они не хотят никого знать, хотя в деле Олега Никитина работает МИД, было обращение к президенту… С Марией было чуть проще, потому что сработала медийная кампания».

Тем не менее, по мнению Валерия Бутина, шанс на домашний арест у Олега Никитина есть — ситуация в мире сейчас внештатная, и многие дела могут разрешаться неожиданным образом благодаря реакции властей.

Ранее ФАН рассказывал о судьбе россиянки Олеси Красиловой, которой также угрожает коронавирус, но в испанской тюрьме. Ее, сотрудницу подведомственной Россельхознадзору организации «Всероссийский центр карантина растений», задержали по запросу США при вылете из аэропорта острова Тенерифе месяц назад.