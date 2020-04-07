Асмус рассказала, как «бездарно» проводит самоизоляцию

Москва, 7 апреля. Российская актриса Кристина Асмус написала, что во время самоизоляции просто отдыхает. Об этом она сообщила в Instagram.

Асмус призналась, что «бездарно» проводит время, находясь на самоизоляции. По словам актрисы, она не занимается ни онлайн-тренировками, ни просмотром сериалов, ни улучшением знания иностранных языков. Как подчеркнула Асмус, она даже не делает генеральные уборки, а время при этом проходит незаметно.

«Время как-то само бежит. Вроде встал, поел, новости почитал, поел, собак и детей погладил», — написала она.

Подписчики актрисы заявили, что они так же проводят режим самоизоляции. Многие поклонники узнали в этих словах себя. Часть фанатов была приятно удивлена, что актриса не призывает проводить освободившееся время с пользой.

«Я чемпион бездарного карантина», — согласились с Асмус поклонники. «А я думала, я одна такая», — написала natashaedelkina. «Да, так день и проходит. Встал. Поел, поел, еще раз поел. Вот и день прошел», — написал lexik1fly.

Напомним, более тысячи новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в России за последние сутки. Число зараженных в стране увеличилось на 1154 человек, общее число инфицированных — 7497 человек.

За последние 24 часа в России от инфекции скончались 11 человек, у которых был положительный тест на коронавирус. Больше всего погибших в Московской области — пять человек, в Москве — двое, по одному человеку скончались в Краснодарском и Приморском краях, Бурятии, Иркутской области.