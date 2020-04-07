Аналитик объяснил, как Россия сможет победить экономическую депрессию после карантина

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов рассказал, что произойдет с экономикой по окончании режима самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции.

По словам экономиста, в настоящее время мировые цены на продовольствие и другие товары снижаются, но это не исключает того, что в России продукты питания подорожают, а в бедных странах наступит голод, потому что доходы людей падают сильнее, чем цены. И все это последствия глобального экономического кризиса, наступление которого ускорила пандемия COVID-19. Этот кризис был прогнозируемым, он затронет все без исключения страны.

Василий Колташов уточнил, что экономический кризис, который мы переживаем сегодня, является продолжением кризиса, начавшегося в 2008 году, а разразившийся коронавирус лишь ускорил его наступление. Вернее — не сама инфекция, а меры, принимаемые для борьбы с ней. В частности — карантин, режим самоизоляции, закрытие границ, приостановка авиасообщения, остановка производств, закрытие точек общепита и развлекательных заведений.

«Когда режим самоизоляции завершится, начнется депрессия. Это не конец света, не апокалипсис, а такая экономическая застойная стадия, когда падение уже закончилось, а экономическое оживление еще не началось. И его надо подготовить», — заметил Колташов в беседе с Федеральным агентством новостей.

По словам аналитика, экономическое оживление будет зависеть от мер, которые предпринимает правительство.

«Можно ли будет с помощью правительственных мер перезапустить экономику? Если это получится, то будет прекрасно. А как это можно будет сделать, в принципе понятно уже сейчас. Нужно строить жилье, строить дороги, в том числе высокоскоростные железнодорожные, строить метро… Только так российская экономика сможет стартовать снова и расти с невиданным прежде темпом, создавая множество рабочих мест и стимулируя различные сферы, включая сферу услуг, где гнездится малый бизнес», — убежден глава Центра политэкономических исследований.

Но пока этот прекрасный момент не настанет, Россию ждет депрессия, предупредил экономист.