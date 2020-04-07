Француза с кошкой на поводке оштрафовали за нарушение карантина

Париж, 7 апреля. Во французской провинции Гар оштрафовали мужчину, который нарушил режим самоизоляции, выгуливая кошку на поводке, пишет издание 20 Minutes.

Мужчину-нарушителя обнаружили с помощью дрона. Полиция провела проверку, в результате которой выяснилось, что житель коммуны Гро-дю-Руа был без формуляра. Этот документ необходим, чтобы выйти на улицу.

Француза обязали оплатить штраф в размере 135 евро. Минздрав Франции напомнил, что в стране ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Коронавирус продолжает быстро распространяться среди населения, пишут «Аргументы и Факты».

Глава ведомства Оливье Веран добавил, что перемещения по-прежнему запрещены. Эти меры были приняты в рамках борьбы с коронавирусом. В стране закрыты кафе, рестораны, кинотеатры, торговые центры, передает телеканал «360».

Французские власти ввели формуляры — пропуска, которые, в том числе, разрешают выгуливать животное.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что коронавирус является одним из самых серьезных испытаний для европейских стран. Она добавила, что 7 апреля состоится совещание министров финансов стран ЕС, в ходе которого будут обсуждаться меры экономической поддержки стран, пострадавших от эпидемии.

Эксперты заявили, что коронавирус выявил проблемы системы здравоохранения разных стран мира. В частности, во Франции и Италии не хватает аппаратов ИВЛ, которые необходимы при осложнениях, вызванных вирусом.