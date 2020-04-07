ФАН проверил, как работают суды России в условиях эпидемиологических ограничений

Третья власть — не по значимости, а по порядковому номеру упоминания в ст. 10 Конституции РФ — продолжает функционировать во время сложной эпидемиологической обстановки. Судья одного из районных судов Санкт-Петербурга сообщил Федеральному агентству новостей, что после объявленного перерыва все сотрудники судебной системы вышли на работу. Как отметил собеседник, с молчаливого согласия Совета судей и Судебного департамента служители Фемиды могут остаться дома при малейших признаках простуды, однако пока заболевших нет. Эту работу нельзя прекращать, потому что речь идет о человеческих судьбах.

Официальная статистика за последний месяц еще не подоспела, но слова собеседника ФАН подтверждаются работой объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, которая выпустила более 150 сообщений о рассмотренных уголовных делах.



В режиме онлайн можно проследить за деятельностью арбитражных судов: за 30 дней судьи вынесли 65 тысяч решений по искам на 63 миллиарда рублей. В обычное время этот показатель достигает 80 тысяч дел. Легко посчитать, что судебная машина замедлила свой ход всего на 20%. Случилось это лишь из-за двух недель ограничений.

А как дело обстоит в других частях света? Во Франции работа судов практически парализована с 16 марта, а адвокаты жалуются на рассмотрение дел подсудимых с нарушением права на защиту, об этом сообщает «Ле Паризьен». В США публичные судебные разбирательства остановлены также с 16 марта, все ждут внедрения системы электронного правосудия (в России такая практика полноценно действует с 2017 года. — Прим. ФАН). Режим ограничения рассмотрения дел в судах введен в ЮАР. В Италии заморожено не только рассмотрение дел. Ранее власти страны объявили о приостановке приема документов на месяц, до 16 апреля. Аналогичные новости приходят со всего мира.



Такого повсеместного распространения ограничений в публичной жизни рядовой человек не видел никогда, приходится жить и работать по новым алгоритмам. Россия здесь оказалась на пару лет впереди многих стран. Как нам сообщили в Судебном департаменте, на сайтах районных судов и мировых судей есть форма для исков и жалоб в электронном виде. Каждый отправленный через систему ГАС «Правосудие» документ получает идентификационный номер, а заявитель — квитанцию об отправке. Статус рассмотрения в реальном времени доступен в личном кабинете. Срок идет с момента выдачи квитанции. Для такой операции достаточно иметь смартфон и Интернет. Также отправить документы можно обычной почтой.

По словам работников аппарата Московского районного суда Санкт-Петербурга, не все адвокаты и юристы пользуются электронным документооборотом, хотя этот элементарный навык позволил бы избежать потери документов и пропуска сроков обжалования. Такая неосведомленность порождает непонимание и конфликты со стороны участников дел.