Шойгу рассказал о весеннем призыве в России в условиях распространения инфекции

Москва, 7 апреля. Во время весенней призывной кампании в войска направят 135 тысяч человек, но приоритетом призыва станет здоровье военнослужащих и гражданского персонала, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу во время тематического селекторного совещания 7 апреля, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Напомню всем должностным лицам о важности профилактической работы в период начавшегося призыва граждан на военную службу, — сказал глава военного ведомства. — Наша приоритетная задача — не допустить распространение новой инфекции среди призывного контингента, сохранить здоровье военнослужащих и гражданского персонала».

Сергей Шойгу призвал усиленно дезинфицировать военные комиссариаты, дооборудовать их необходимыми медицинскими приборами для термометрии и тестирования, а также обеспечить особенно качественное медосвидетельствование и психологический отбор новобранцев.

Он напомнил, что часть работы — например, уточнение необходимых военно-учетных данных — сотрудники военкоматов ведут сейчас только в дистанционном режиме, по телефону.

К местам прохождения службы новобранцы отправятся только после необходимого карантина, после 20 мая, заявили ранее в Минобороны РФ.

Также Шойгу добавил, что в ведомстве работает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения в Вооруженных силах России новой коронавирусной инфекции.

«В объединениях, соединениях, воинских частях и организациях работают оперативные группы. Сформировано 49 подвижных санитарно-эпидемиологических групп для выявления вирусоносителей и оперативного реагирования», — сказал министр обороны. На данный момент не известно ни одного случая заражения в рядах ВС РФ.

В Западном, Южном, Центральном и Восточном военных округах силами военных строителей и подрядных организаций возводятся 16 многофункциональных медицинских центров. На эти цели Министерству обороны выделено 8,8 миллиардов рублей. Больницы для военных и гражданского населения будут введены в эксплуатацию в период с 20 апреля по 15 мая.